Equilibrio, color y pulso belcantista cierra la temporada lírica

La fille du Régiment, G. Donizetti. Teatro Cervantes, 22 de mayo de 2026 G. Donizetti. Intérpretes: Rocio Pérez, soprano; Juan de Dios Mateo, tenor; Javier Franco, barítono; Marina Pardo, mezzosoprano; Luis Pacetti, tenor; Óscar Efrén Velázquez, barítono; Jesús Gómez, tenor Rosa Moreno, soprano. Dirección escénica: Javier Hernández. Dirección musical: Salvador Vázquez.

Con producción escénica del jerezano Teatro Villamarta y musical del Teatro Cervantes de Málaga, al cuidado de la dirección de escena de Javier Hernández y musical de Salvador Vázquez, el coliseo malagueño despedía la temporada con un título que aúna la estilización de la técnica belcantista con la ligereza de la opéra-comique: La Fille du régiment, partitura que anuncia, por los recursos que maneja tanto a nivel musical como dramático, la opereta e incluso el musical.

Una producción que, frente al hieratismo de la escenografía y deslocalización de la trama en el primer acto, propicia la agilidad y la habilidad escénica, poniendo a prueba y reforzando la fuerza del copione, alejado en esta ocasión del tópico y evocando su ubicación en un indeterminado puerto. Hernández realiza un trabajo meditado con numerosas figuras, difuminando la sucesión de escenas y aportando originalidad y viveza a la tensión dramática, resultando especialmente cómoda para el elenco solista. Todo ello se vio reforzado por un vestuario de sensible inspiración andaluza al cuidado de Gabriela Salaverri, donde color y funcionalidad aparecen soldados.

Otro de los elementos destacados de esta producción fue la aportación coreográfica y de figuración de Zaida Ballesteros, en un certero intento de reforzar la inmediatez melódica y especialmente cómica de los distintos números y ese filtro de refinamiento técnico que aporta Donizetti a esta ópera cómica.

En lo estrictamente musical, cabe reseñar en primer lugar el trabajo de los profesores de la Orquesta Filarmónica de Málaga —a los que hay que agradecer especialmente su compromiso con el conjunto dada la escasísima sensibilidad y desesperante torpeza con la que se está gestionando su continuidad— al comando del maestro Salvador Vázquez. En lo grueso, Vázquez aportó un arco de emisión sostenido y sensible al elenco vocal, con especial cuidado de las dinámicas y un resultado redondo y equilibrado que buscaba el genuino sonido belcantista. Pero lo concreto destiló pulso, dominio técnico extrayendo altura, empaste y emisión controlada de los atriles.

El coro titular del Teatro Cervantes estuvo confiado al maestro Pablo Moras, al que hay que reconocer el esfuerzo y el detalle entre las cuerdas. El conjunto destacó especialmente por la plasticidad de la emisión, con un sonido compacto y empastado que reforzó la propia dramaturgia de las distintas escenas, sobresaliendo el Coro de campesinos o la Canción del regimiento del primer acto.

En relación al elenco solista, cabe reseñar en primer lugar el trabajo realizado por el trío protagonista encarnado por Rocío Pérez, Juan de Dios Mateos y un irresistible Sulpice de Javier Franco. Estuvieron acompañados por el interesante trabajo de la mezzosoprano Marina Pardo y, jugando en casa, cabe señalar la notable labor canora y actoral del tenor Luis Pacetti. La soprano de coloratura Rocío Pérez, a pesar de su dominio técnico, apetecía un tanto ausente de la escena, si bien en lo canoro destacó especialmente en la escena de Marie. Elegante y sensible definen el trabajo de Juan de Dios Mateos, al que faltaron notas altas más alargadas, aunque en conjunto superó con creces los obstáculos que atesora la partitura.

La voz de Javier Franco es siempre una apuesta segura. Franco destacó especialmente por la profundidad psicológica del personaje, balanceando una precisión canora de generosa emisión con la altura dramática de su Sulpice, todo sobre la base de una fluida dicción y una convincente capacidad de integración en los distintos números. Con ello hizo valer que La fille du régiment depende en gran medida de la precisión del reparto y de la compenetración de las distintas capas dramáticas. Finalmente, cabe destacar por su altura técnica las aportaciones de Jesús Gómez y Óscar Velázquez.

En definitiva, una producción más que intencionada, de aprobación general, que ha servido como broche de oro a una Temporada Lírica que sigue buscando su lugar en el panorama nacional.