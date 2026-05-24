Antonio Banderas, el último mecenas

Hay algo profundamente enfermizo en una parte del ecosistema mediático actual. Y no lo digo desde la superioridad moral de quien cree haber descubierto la pólvora. Antes existían los excesos, los intereses y las manipulaciones. Pero lo de ahora empieza a adquirir una dimensión casi caricaturesca. Una mezcla extraña entre ansiedad por el clic, histeria colectiva, maldad gratuita y ausencia absoluta de responsabilidad. Una especie de feria permanente del titular grotesco donde da exactamente igual el daño causado, la lógica de lo publicado o incluso el más elemental sentido común.

Estos días hemos asistido a uno de esos episodios que deberían estudiarse en las facultades de Comunicación. No como ejemplo de buen periodismo precisamente, sino como síntoma de algo bastante más preocupante. De repente, una parte de la prensa nacional decide lanzar al mundo una noticia espectacular. Antonio Banderas está arruinado. Es pobre. Su teatro de Málaga está prácticamente en quiebra. Ruina empresarial. Pérdidas millonarias. Catástrofe económica. Hundimiento. Poco menos que un SOS financiero emitido desde la calle Córdoba mientras las lámparas del Soho parpadeaban al borde del colapso.

Y claro, las redes hicieron lo suyo. Todo corre. Todo arde. Todo se comparte. Nadie comprueba nada. Y cuanto más absurdo es el titular, más éxito tiene. Porque la verdad jamás competirá en igualdad de condiciones con el morbo. La cuestión es que el disparate era tan evidente que el propio Antonio Banderas tuvo que salir públicamente a explicar algo que resulta casi ofensivo tener que explicar. Que no está arruinado. Que el Teatro del Soho CaixaBank no es una empresa convencional concebida para maximizar beneficios. Que él mismo lleva años diciendo -literalmente años- que ese proyecto responde a una pasión personal y a una apuesta cultural que asume incluso sabiendo que determinadas producciones pueden no ser rentables.

Es decir. Alguien dona su dinero, su tiempo, su prestigio y su energía a levantar un teatro extraordinario en Málaga, traer musicales de primer nivel, formar profesionales, generar empleo, dinamizar culturalmente una ciudad y elevar el listón… y la conclusión mediática es presentarlo como una ruina empresarial. Hay que reconocer que como ejercicio de perversión conceptual es difícil superarlo. Es como si mañana alguien publicara que un padre de familia está en la ruina porque paga la universidad de sus hijos. O que una persona está económicamente hundida porque dona dinero a investigación médica. O que un coleccionista de arte atraviesa una tragedia financiera porque compra cuadros en lugar de especular con criptomonedas desde Andorra.

Hemos llegado a un punto donde el gasto voluntario en cultura se interpreta como fracaso. Y eso dice muchísimo de la sociedad en la que vivimos. Porque aquí lo verdaderamente fascinante no es el titular. Lo verdaderamente fascinante es el mecanismo mental que hay detrás. Esa especie de incapacidad contemporánea para comprender que existen personas cuyo objetivo en la vida no es únicamente multiplicar beneficios. Que hay individuos que, alcanzado cierto nivel económico, podrían perfectamente desaparecer del mapa, comprarse un barco gigantesco, subir stories desde Capri y dedicarse a contemplar el horizonte mientras alguien les pela uvas en cubierta. Y estarían en todo su derecho. Pero algunos hacen justamente lo contrario. Banderas podría vivir instalado en una comodidad obscena y silenciosa. Sin complicaciones. Sin exposiciones públicas. Sin soportar determinados niveles de ingratitud. Sin aguantar tertulias de mediocres analizando balances que no entienden. Sin leer titulares escritos probablemente por personas que jamás han levantado absolutamente nada.

Y sin embargo decide invertir en Málaga. En teatro. En escuelas. En formación. En producciones gigantescas. En empleo cultural. En talento joven. En riesgo artístico. Y todavía hay quien encuentra la forma de atacarlo. Algo raro pasa ahí.

Porque además conviene detenerse en otra cuestión que parece no interesar demasiado y es el daño real que generan determinadas informaciones. El daño de verdad. El que no aparece en las métricas de audiencia. Quien escribió el primer titular seguramente dormiría esa noche estupendamente. Tal vez incluso satisfecho por las visitas conseguidas. Pero mientras tanto, ¿alguien piensa en la gente que trabaja allí? ¿En las familias? ¿En quienes tienen un hijo o una hija empleados en el Soho y leen en prensa nacional palabras como ruina, quiebra o hundimiento?

Imaginen por un momento esa escena. Una madre leyendo el titular en el móvil mientras desayuna. Un padre preguntándose si el trabajo de su hijo peligra. Empleados recibiendo mensajes preocupados. Patrocinadores viendo cómo se genera un clima artificial de incertidumbre. Proveedores inquietos. Rumores. Sospechas. Nerviosismo.

Todo ello construido sobre una narrativa tramposa. Porque no estamos hablando de destapar corrupción. Ni de denunciar irregularidades. Estamos hablando de convertir voluntariamente un proyecto cultural deficitario -porque así está concebido- en una supuesta catástrofe empresarial para fabricar impacto emocional y tráfico digital.

El problema es que nos hemos acostumbrado demasiado a jugar con fuego sin asumir jamás las consecuencias. Y quizá por eso empieza a dar auténtico miedo vivir en un entorno donde cualquiera puede ser triturado públicamente en cuestión de horas.

Hace poco escribía algo parecido hablando de perfiles como Paco Ávila. Personas que podrían perfectamente abandonar toda complicación y dedicarse únicamente a gestionar patrimonio, aumentar rentabilidades y disfrutar de una vida cómoda. Pero no. Deciden impulsar universidades. Teatros. Escuelas. Becas. Proyectos culturales. Iniciativas educativas. Todo ello en sectores que rara vez son grandes negocios económicos. Y aun así reciben sospecha, hostilidad o ataques absurdos. Tal vez porque una parte de la sociedad actual ha terminado desarrollando una relación patológica con el éxito ajeno. Especialmente cuando ese éxito además se traduce en liderazgo cultural o influencia social positiva. Hay gente incapaz de soportar que alguien triunfe y, además, use parte de ese triunfo para construir algo valioso.

Necesitan encontrar la grieta. El fracaso. La supuesta caída. El relato destructivo. Porque el cinismo contemporáneo no soporta la idea del idealismo. Le incomoda profundamente que todavía exista gente capaz de hacer cosas simplemente porque cree en ellas.

El cañón de luz del Soho no ilumina sólo un escenario. Ilumina también una idea de ciudad. Una manera de entender que la cultura no es un adorno prescindible sino una inversión moral, educativa y colectiva. Por eso resulta tan grotesco todo este episodio.

Ojalá nunca se apague esa luz. Ojalá sigan existiendo personas con la lucidez suficiente como para mirar más allá de la rentabilidad inmediata. Y ojalá algún día consigamos frenar esta espiral de maldad banal, de frivolidad emocional y de destrucción gratuita que convierte cualquier cosa en carnaza. Porque hoy le pasa a Antonio Banderas. Pero mañana puede tocarle a cualquiera. Y entonces quizá descubramos demasiado tarde que el verdadero problema nunca fue el supuesto déficit de un teatro. El verdadero déficit era otro. El moral. Y llevaba tiempo creciendo silenciosamente dentro de nosotros.

Viva Málaga.