Uno siempre tiene el corazón partido, sino es por la imputación de ZP, es por el éxito de Shakira ante Hacienda, y es que hay días que pasan a la historia, porque no sucede a menudo que un expresidente del Gobierno sea llamado a declarar por el juez acusado de graves delitos. Para los demócratas debe ser un día de gozo, que un poderoso siente su culo en un banquillo me produce un bienestar pleno de Estado de derecho, con presunción de inocencia y todo. Desde luego, de bambi poco, siempre en tratos con déspotas, llámense Jinping o Maduro.

En esto de la corrupción -los dominios del lobo- siempre me acuerdo de la película ‘Todos los hombres del presidente’, sí, la que narra la investigación periodística de los reporteros Woodward y Bersntein, del Washington Post, sobre el Watergate. La «garganta profunda» de los periodistas les insiste en que sigan la pista del dinero. Aquí, ídem.

Pero en este anticiclón político, España está también en una especie rarita de guerra -no declarada, claro-, junto a Ucrania contra la Federación Rusa, y en el Mediterráneo persigue un poquito a los narcos -y no más porque no se empodera a la GC y CNP-, en este caso con muertos, en el otro con dinero. El Gobierno y el CNI cifran en 600 el número de narcolanchas que surcan el Estrecho, según un informe de Seguridad Nacional, así que serán más.

Sin embargo, el 19 de mayo pasará a la historia de la alegría, es una noticia a cinco columnas -en tabloide, en sábana ocho-, y a la par la de Shakira, que de diez casos los ciudadanos solo ganamos cuatro. Después está el miedo que se le tiene al Fisco, más que a cualquier otro ente paranormal, provoca yuyu, y no te digo nada cuando la IA se ponga a hacer el trabajo sucio.

Pero me estoy demorando en referir la carrera que se ha hecho en una media Marisú, qué digo, el batacazo que se ha pegado, digno de un tango lindo. Preguntaba ella en un debate que dónde estaba el BOE en el que se recogía su pacto de la pasta con los secesionistas catalanes y le decía Juanma que el día 18 se vería, y acertó, porque se hizo público entonces por Illa y Junqueras, ya pareja de hecho. Pero es verdad que Juanma no ha entendido el mensaje de las urnas, porque si el pueblo hubiera querido que gobernara en solitario y solo con sus políticas, le habría dado la mayoría absoluta, y no se la ha dado, así que no te tires faroles, presidente, que te guste o no te vas a ver condicionado por Vox, que vuelve a subir qualcosina.

Lo hablábamos el otro día en un club de tenis. Ahora viene la Operación Carolina Mayo, bajar del Hospital de las Cinco Llagas (Parlamento) y el Torre Triana (¡olé!), la Consejería, a la Casona del Parque. Hay que ver lo complicadas que pone las cosas este hombre a esta mujer, pero la res pública es así. Me dice una señora: el PP es la verdadera socialdemocracia en España -de liberal no tiene un pelo-, porque el PSOE es la extrema izquierda -junto a otras escoltas- y Vox es la derecha de toda la vida. Aunque ahora que la jerarquía eclesiástica -que no la Iglesia, que también soy yo- ha entrado a saco a hacer política, hay que refrescarse la cara. Va y dice el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, que «ningún pacto» debe condicionar las ayudas a los más necesitados en Andalucía. Bueno, si lo dice como ciudadano de a pie me parece una opinión tan respetable, o tan poco, como otras, pero si lo dice sin quitarse la sotana morada, ni la faja de seda, ni la muceta, entonces que no confunda a la parroquia, por no decir que se vaya a hacer puñetas.

Y otra de las cesiones de este Gobierno ejemplar es que se ha plegado de nuevo a los nacionalistas y ha cedido la competencia de selección y promoción de los profesores universitarios a las agencias de calidad regionales, dándole un caramelito de compensación a la Aneca. Así que ya saben, nuevo reparto de la tarta, que ya queda poquita. Luis de Góngora lo expresó de otra forma: