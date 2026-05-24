Opinión | En corto
Impagable instante
El humorista Stephen Colbert se despidió de su programa con una actuación musical y un emotivo discurso sobre Estados Unidos
Desde luego yo no estaba en la sala del maravilloso Teatro Ed Sullivan de New York (que el año que viene cumplirá un siglo) en la despedida del programa The Late Show del presentador y humorista Stephen Colbert, cancelado por Trump, pero casi es igual imaginarla a partir de la información del corresponsal de El País Luis Doncel. El último personaje invitado es Paul McCartney, que en determinado momento dice que cuando era joven USA era el país del que venía la música que le gustaba, la tierra de la libertad y la democracia más grande, tras lo cual entrevistador y entrevistado quedan en silencio, roto por un gran aplauso de la audiencia que ocupa las dos plantas del auditorio. El encuentro concluye con la canción «Hello, goodbye» (de The Beatles) que ambos interpretan gozosamente. Luego Paul baja la palanca de la luz y todo queda oscuro. La elegancia siempre vencerá a la zafiedad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La carambola que puede mandar al Málaga CF a Primera División vía ascenso directo
- El pueblo malagueño situado en el corazón del Valle del Guadalhorce que celebra cada domingo su mercadillo 'vintage' con muebles, cerámica y piezas únicas de coleccionismo
- Este es el famoso barrio de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo tradicional con 170 puestos de ropa, regalos y comida: 'Hay de todo
- Los malagueños celebran la reapertura del bar El Diamante: 'Nos gusta que no sea un brunch, sino pitufos de toda la vida
- El hotel Áurea Palacio de la Tinta abre mañana en Málaga: así es este nuevo cinco estrellas que recupera el histórico edificio en Reding
- Ibon Navarro, sobre el 'caso Duarte': 'Chris ha hecho esfuerzos para estar bien, nosotros también los hemos hecho, pero no ha funcionado
- Conciertos, clases de baile y paella: así celebra este pueblo de la Axarquía malagueña su tradicional Romería de San Isidro
- El pueblo costero de Málaga que se convierte este fin de semana en el paraíso de la cerveza con 35 grifos de marcas artesanas de todos los países: habrá conciertos, fiestas infantiles y comida