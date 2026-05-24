El partido más importante de la temporada

Esta tarde, a partir de las 20 horas y en Atenas, se disputará la final de la Final Four de la Euroleague, la mejor competición del mundo cuando de baloncesto hablamos. Hoy se enfrentarán en busca de la victoria el Olympiacos y el Real Madrid, dos equipos construidos con el objetivo de ganar esta competición.

No podemos olvidar que el equipo que mejor ha jugado durante toda la temporada fue el Valencia Basket. El equipo de Pedro Martínez ha planteado un juego rápido, dinámico y muy divertido de ver. Esta apuesta no ha estado reñida con los resultados, puesto que los valencianos han acabado clasificados en la segunda posición de la fase regular y fueron capaces de eliminar a Panathinaikos en el play off previo a la Final Four, un play off que fue un culto al baloncesto y en el que empezaron perdiendo la serie por dos a cero, por lo que tuvieron que remontar y ganar tres partidos seguidos al mejor presupuesto de la competición. Un enorme mérito el de Valencia, mucho más si pensamos que era el cuarto peor presupuesto de la Euroleague.

Pero en semifinales de la Final Four se encontraron con el Real Madrid. Los de Scariolo han ido construyendo poco a poco el mejor antídoto para el juego de los valencianos. El número de veces que estos equipos se han enfrentado esta temporada habrá ayudado seguro. Una enorme responsabilidad individual de la defensa del uno contra uno para evitar situaciones de ventaja y tiros liberados ha sido clave cada vez que el Real Madrid ha ganado a Valencia Basket este año.

El viernes en semifinales fueron capaces, además, de hacerles mucho daño con una de las armas fundamentales del juego de los valencianos, el rebote de ataque. Diecinueve rebotes de ataque capturó el equipo de Scariolo. Y eso que jugó sin pívots por las lesiones. Además, los blancos anotaron catorce triples con un cuarenta y un por cierto de acierto. Esto les ayudó a anotar treinta y seis puntos, por ejemplo, en el segundo cuarto.

Este Real Madrid ha conseguido el objetivo de plantarse en la final de la Euroleague. El proyecto ha sido dirigido totalmente por el entrenador, Scariolo, que ha sabido construir un gran equipo y un staff tan amplio como efectivo. Es claro que quien tiene el poder es el entrenador por encima de las estrellas y se ha tenido paciencia cuando los resultados no acompañaron. Recordemos que el Real Madrid no pudo ganar la Supercopa ni la Copa del Rey. Pero ahí están en la final de la Euroleague y clasificados en primera posición en la Liga ACB. Resulta muy curioso la diferencia de criterio con respecto al fútbol donde ni el entrenador manda ni se tiene tanta paciencia.

Esta tarde, este Real Madrid sin pívots (están lesionados Tavares, Len y Garuba se hizo mucho daño en el partido del viernes y no jugará esta tarde) se enfrentará al mejor equipo de la Euroleague. El Olympiacos de Bartzokas es el favorito para ganar hoy. Son un equipo muy físico y con enorme talento. Además, hoy la diferencia intentarán marcarla con su juego interior donde Milutinov, Hall (ex Baskonia) y Jones intentarán dominar ambas zonas. Será muy importante cómo defender a la estrella griega, Vezenkov. Pero ahí el Real Madrid tiene jugadores como Okeke, Lyes o Deck capaces de hacerlo. También será muy bonito ver el duelo exterior puesto que ambos equipos tienen muy buenos jugadores exteriores con un nivel técnico y físico enorme.

Otras de las claves será cómo defenderá Olympiacos, puesto que el Real Madrid va a jugar 40 minutos sin ninguna referencia interior, jugando con Okeke y Lyes con pívots sin serlo. Sin duda que estos dos jugadores sufrirán para defender a los pívots griegos por la falta de kilos, pero será una ventaja en ataque cuando jueguen lejos de la canasta amenazando con el tiro de tres. O en situaciones de bloquear al jugador con balón y continuando hacia fuera.

El Real Madrid jugará mermado por no tener ninguna referencia interior. Pero el carácter competitivo de este equipo está fuera de toda duda. Como que Scariolo es el mejor estratega de la competición y seguro que algo tendrá preparado para minimizar esa desventaja y convertirla en una ventaja.

Pero es que este partido es un partido de jugadores, es donde Hezonja, Campazzo o Lyes deben demostrar que son capaces de ganar una final. El problema es que no estarán solos. Frente a ellos estarán Vezenkov, Dorsey o Fournier dispuestos a demostrar lo mismo. Por esto creo que puede ser el momento de jugadores como Feliz, que está haciendo una temporada impresionante, y ya no solo en defensa.

Lo que va a ser seguro es un partido increíble, por la calidad de los jugadores, por el nivel físico y por la tensión de jugar una final. Nosotros solo tenemos que sentarnos y disfrutar del partido más importante de la temporada. n