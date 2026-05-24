Opinión | Mirando al abismo
El sur no pide permiso
El calor irrumpe sin aviso en el sur, dictando un nuevo ritmo vital marcado por la necesidad de agua, sombra y la lentitud del tiempo.
Llega sin llamar. Sin carta previa ni aviso meteorológico que valga. Un día amaneces y el aire huele diferente, más denso, más cargado de algo antiguo que reconoces antes de nombrarlo. El verano ha llegado al sur. Otra vez. Como siempre ha hecho: de golpe, sin permiso, sin preguntar si estabas lista.
No hay transición aquí. El norte tiene su primavera lenta, sus tardes tibias que van ganando terreno poco a poco, sus flores que piden permiso antes de abrirse. El sur no. En el sur el calor irrumpe como quien entra en su propia casa. Porque lo es. El sur pertenece al verano y el verano le pertenece al sur, y entre ellos existe un pacto que nadie firmó pero que todos respetamos sin saber cuándo aprendimos a hacerlo.
Hay algo violento y hermoso en esa llegada. En que el cuerpo cambie su ritmo sin consultar a la cabeza. De repente las noches vuelven a tener ese peso particular del calor tardío, ese zumbido de vida nocturna que lo ocupa todo. De repente el tiempo se mide de otra manera. No en horas ni en días de la semana sino en número de veces que el mar te ha limpiado, en la lentitud de un café a la sombra, en el color que va tomando la piel como un diario que se escribe solo.
Cada verano es una nueva forma de contar el tiempo. La agenda, los plazos, los relojes: todo pierde su autoridad bajo el sol de junio. El sur en verano funciona con otra lógica, más antigua, más honesta quizás. La lógica de lo que es necesario ahora: agua, sombra, la brisa de las siete de la tarde, la conversación que se alarga porque nadie tiene prisa real. Una economía distinta. Una moral distinta, casi.
Y sin embargo, el verano siempre sorprende. Nunca termina de creerse del todo aunque se haya vivido treinta veces. Siempre hay un momento, ese primero en que la luz te golpea de frente al salir a la calle, en que piensas: ya está. Ya es esto. Y en ese instante algo dentro de ti afloja. Un nudo que no sabías que tenías. El cuerpo recuerda que fue diseñado para el sol, para el movimiento lento, para la piel salada y la tarde larga y el mar que siempre está ahí, esperando, como si nunca se hubiera ido.
Otro verano sin avisar. Otra vida que empieza sin que nadie firme el contrato, sin que nadie pregunte si es buen momento, si has descansado lo suficiente, si estás lista para volver a ser esta versión tuya que solo existe aquí, en el sur, en el calor, en esa luz que no pide disculpas por lo que hace con todo lo que toca. El sur sabe que no hace falta pedirlo. Porque ya es tuyo. Y ya eres de él. Y entre vosotros no hay más protocolo que el de dejar que la luz y el mar decidan.
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