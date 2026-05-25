Competir con todo el calor

Echará a rodar en pocas semanas el gran espectáculo deportivo que supone un Mundial de fútbol y en las últimas horas el debate abierto pasa por las altas temperaturas que se esperan. Un estudio alerta de que con condiciones de humedad alta se espera que cerca de una treintena de partidos se jueguen a casi 30 grados, con la consiguiente protesta que han elevado los sindicatos de futbolistas.

Llega este asunto a las redacciones deportistas justo durante un fin de semana en el que hemos podido observar cómo en la arena parisina de Roland Garros se alcanzaban también los 30 grados centígrados. Lo sufrió en propias carnes este domingo el mejor español por ránking de esta edición ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, el malagueño Alejandro Davidovich. Ganó en cinco sets y tras más de cuatro horas de suplicio, porque se sintió indispuesto en distintas fases del partido y luego, en sala de prensa, reconoció lo mal que lo había pasado por esas molestias físicas derivadas de tan tórrido mediodía en la capital francesa.

Por seguir con las coincidencias, este lunes se presenta en Málaga una campaña informativa bajo el siguiente lema: «Que el calor no te dé un golpe». Varios de los dirigentes de CCOO en Andalucía presentarán datos actualizados sobre los riesgos que las altas temperaturas suponen para los trabajadores en la provincia y el resto de la comunidad autónoma. Prevenir antes que curar es lo importante. Y de ahí que cualquier persona debe tomar consciencia de lo que pueden depararnos esas subidas de los termómetros, no sólo durante el periodo estival. Ya hemos visto cómo este mes de mayo ha empezado a mostrar temperaturas propias del verano en muchas zonas del interior.

Acerca de lo que espera en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, el catedrático de Medicina del Deporte Pedro Manonelles aludía a que para el deportista de elite no sólo el termómetro influye en su riesgo. El peligro está en la combinación entre «altos niveles de humedad», la falta de viento o la carga de estrés que pueda generar la propia competición. Esos condicionantes pueden representar un cóctel mortal en un momento determinado. Así lo refleja en un informe el grupo de científicos World Weather Attribution (WWA) y el propio experto relata que la competición «es el momento en que el cuerpo recibe una mayor carga de estrés externo».

¿Qué decir de esos instantes en los que el termómetro pasa de los 30 o 32 grados? Al aire libre la pista pasa a desprender un vapor invisible que multiplica la sensación térmica. Observamos sobre la arcilla cómo un tenista se seca el sudor con desesperación entre punto y punto. O cómo un futbolista se lleva las manos a las rodillas durante una de las pausas de hidratación que este mismo domingo vivimos en la penúltima jornada liguera en Segunda División.

También hemos podido ver a esos corredores de fondo perder la coordinación en los últimos kilómetros de la prueba. En la elite deportiva todas estas escenas han dejado de ser excepcionales. El calor extremo que ya no sólo entiende de los meses de julio o agosto es más que una dificultad competitiva. Médicos, científicos y sindicatos deportivos advierten de que se ha convertido en un riesgo laboral casi estructural para miles de profesionales que compiten al aire libre. Y el cambio climático amenaza, como señalan esos informes técnicos, con agravar aún más el problema.

Durante años, el deporte ha dado tintes románticos, y en ocasiones épicos, como ocurre en el ciclismo, a la extraordinaria resistencia física. Era parte fundamental del espectáculo: jugar bajo el sol abrasador, terminar una etapa al borde del colapso o correr hasta la extenuación eran imágenes asociadas al sacrificio. Pero el aumento global de las temperaturas está obligando a replantear ese relato. La pregunta ya no es cuánto puede resistir un deportista, sino qué riesgo es tolerable.

El deporte mundial se enfrenta en este momento a una paradoja muy evidente. Nunca hubo tantos recursos científicos alrededor de los deportistas. Pero tampoco habían competido antes en un planeta tan caliente. El debate trasciende al propio espectáculo. Pasa a un plano cultural, en el sentido de aceptar o no determinadas condiciones. La resistencia deja de ser heroica cuando ante nuestros ojos se convierte en arriesgada.