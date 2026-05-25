Opinión | En corto
De la «España vacía» a la «España repleta»
La expresión «última moda» es tan vieja como la moda pero nunca pasa de moda. En la galaxia mediática y política, que actualiza a cada tanto su código de señales y valores entendidos, la expresión «España vacía» (con tanta verdad dentro) parece haber concluido su largo periplo significante. La última moda ahora es anunciar en cada parcela de ese pensamiento a ras de suelo en que pastamos la amenaza de «la España repleta», advirtiendo que nuestras capacidades de infraestructuras, servicios públicos, ofertas habitacionales, etcétera, están al límite y no resisten ya la presión demográfica y turística. Como nuestra demografía nativa no crece, la amenaza implícita sería, claro, la inmigración. Se trata de una moda que, como la anterior, no propone remedios. Obviamente sería más inversión en servicios públicos y ver cómo se financia, pero el artículo de moda omite estos capítulos.
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