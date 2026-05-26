Mirar a lo lejos

Tengo que reconocer que no esperaba tener como posible que la temporada del Unicaja se acabara antes que las comuniones, pero las cosas vienen de esta forma.

Las cuentas para clasificarse para el play off son simples: ganando en Badalona y Vitoria se puede ser hasta séptimo. Con uno ganado de los dos, hay que esperar que Bilbao pierda en Tenerife. Todo es posible, hablar de probable es otra cosa.

Mi padre decía que cuando las posibilidades que tienes de éxito son únicamente las que te da la aritmética, no tienes el mejor recorrido a la vista. El Unicaja lleva sin ganar lejos del Carpena en Liga ACB desde el 8 de marzo que venció en Fontajau al Bàsquet Girona 83-90. Desde entonces, cinco visitas, cinco derrotas, casi seis, si contamos el medio partido ante Joventut que se decide esta noche.

Seriamente, ni metiéndose el equipo en semifinales del play off y cayendo 3-2 ante cualquier equipo Euroliga, se me va a borrar el mal sabor de boca que deja el curso 25-26. No sólo por quedar a una distancia sideral de lo que se esperaba, sino por volver a sensaciones que van más allá de perder más o menos partidos. Ahora, cada uno que lo llame fracaso, decepción o lo que se le antoje.

Pensar qué es conveniente o no a partir del sábado próximo, no puede quedarse en una semana más de competición y fantasear con jugar ante Real Madrid. Hay que ir algo más allá, meter la lógica y la sensatez, no tirar del despecho actual por los errores que se han cometido y no olvidar que el posible peaje a pagar por quedar fuera del play off es duro y complicado. Además, teniendo en cuenta que el proyecto tiene que empezar prácticamente desde los cimientos.

Porque sí, para mí es duro y complicado jugar una previa de la FIBA BCL, porque perder un partido prácticamente en pretemporada está al alcance de cualquiera. Sólo hay que mirar alrededor y las consecuencias son cualquier cosa menos una ayuda para echar a andar un proyecto nuevo. No, no es cuestión de ir de víctima por jugar contra los rivales de la previa, pero la opción de caer está ahí, y no quiero imaginarme lo que vendría después, porque ni con la camiseta, ni con el presupuesto se gana.

Puesto a ver cosas, no voy a decir que el partido del sábado fue una gloria completa, pero sí que tengo que pensar que si hay alguna opción de ganar al Baskonia, pasa por anclar lo enseñado ante Río Breogán como mínimo de rendimiento competitivo del equipo. Si no, es viaje en balde, aparte de ser lo exigible.

Mientras tanto, hay mucho trabajo pendiente. Dejar claro de entrada que esa oferta del club para la renovación del entrenador es la adecuada, con lo que estaría claro para el entorno que Ibon Navarro no sólo es el más indicado para empezar el nuevo proyecto que tiene que venir, y que el mismo está convencido que no hay mejor sitio para desarrollar su trabajo y que su capacidad para hacerlo está fuera de toda duda.

Todo ello, con la necesidad de no repetir errores que siempre están cercanos a cometerse, recuperar parte del crédito que había antes del desarrollo de este curso y aprovechar la ocasión que significa el cincuenta aniversario del club. Algo, que los que lo hemos visto desde el inicio, nos resultaba muy lejos. Por eso, llegar ahora a esa cifra con toda la historia vivida sería bonito que se valorase en su justa medida, con sus errores y aciertos de tanta gente que hizo tanto, y otros que se beneficiaron injustamente de pasar por ahí.

Es muy complicado creer que vamos a ver más partidos de nuestro Unicaja en Málaga este curso. Y como he puesto arriba, ni dándole una vuelta total a lo visto este año se podrían borrar los malos momentos, pero como el primer objetivo es vivir el día de mañana, hay que optar a preparar lo que viene desde un lugar mejor, reconociendo los errores cometidos, de dónde han venido y qué hay que hacer para no repetirlos.