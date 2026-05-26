Se armó un revuelo con las declaraciones del futbolista Llorente hablando en ‘prime time’ acerca de los efectos del sol sobre la piel, y de la manera correcta de relacionarse con la exposición solar. Resulta que para él lo importante no es la crema solar, ni la hora a la que uno toma el sol, sino lo que se hace antes para adaptarse. Lo que dijo está tan poco fundamentado que un montón de expertos dermatólogos alarmados se lanzaron a criticar al entrevistado aportando datos y recomendaciones que se han hecho tan virales como el momento televisivo. Y es que no es lo mismo decir las cosas en la oscuridad de tu casa o rodeado de pocas luces que iluminado bajo el potente foco de un programa de televisión con millones de espectadores, pues entre ellos siempre habrá muchos que sepan más que tú y que no te comprarán el discurso, ni mucho menos un par de gafas de sol.

A mí lo que más me sorprendió del corte no fue tanto lo que dijo, que ya lo había oído antes, sino su manera de contraargumentar a la comunidad científica o sus reacciones ante la procedencia de los datos que le contradecían, que no eran tanto palabras como bufidos; giraba la cabeza, cerraba sus protegidos ojos, y soltaba un «pfff» como expresión última de sabiduría. Es un contraste lo poco que hay que saber para saberlo todo comparado con lo mucho que desconocen los que saben mucho. Nada como la ignorancia para acortar caminos y no moverse del sitio.

Bienvenida sea la polémica, en cualquier caso, si al final el jaleo aporta datos que la terminan y generan conocimiento. Algunos preferirán siempre la versión del ignorante, pero para eso no hay protector que valga si uno se expone gradualmente.