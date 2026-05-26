Posados veraniegos, por favor

Yo es que no sé la manía de no tener a alguien ya que haga un posado en la orilla dando la bienvenida oficial al verano. Síntoma de decadencia en una sociedad, claro.

Durante muchos años fue Ana Obregón, en bikini. Ahora podría ser Antonio Banderas, Riquelme, el aspirante a Florentino, o Puigdemont, que parece que volvería pronto. La ventaja de que fuera él es que ahondaríamos en el conocimiento, poco explorado, de cuál es la verdadera relación de las olas con el flequillo. O tal vez Iker Jiménez, Rosalía, García Albiol o Alsina, hombre que se va cansado y que ha demostrado que no solo domina el arte de preguntar. También el de adjetivar: «gastado». Así se definió en su monólogo. Mucho se especuló tontamente sobre su marcha, acudiendo a razones ideológicas o conspirativas, que son las razones a las que acuden con frecuencia los que no tienen ni pura idea de nada y sí mucho tiempo para estar en la red social X. Alsina se va porque está cansado, harto de madrugar y con ganas de tener tiempo libre. Lo ha dicho él.

El que suscribe también oyó a las seis y pico ayer a Sastre y Barceló. A esas horas escenifican sus matrimoniadas cómplices y ayer fue una emotiva despedida. Estuve a punto de pasarme a Radio Nacional, a ver si el joven Lucas, que tiene ya una pechá de años, seguía ahí al pie del micrófono, en forma. Losantos sí seguía en su puesto, aunque el speech de las siete lo comenzó a las siete y diez o así, no sé si es que había tráfico y se entretuvo en pensar un mote para Zapatero o una frase hiriente para Rajoy.

Losantos suele decir que tiene antepasados y genes longevos y que como no le da ni al fumeque ni al alpiste y además come poco, va a durar mucho tiempo, lo cual es garantía para su empresa, de la que es alma mater, y amenaza para sus enemigos.

Se nos ha ido la columna por el lado de la radio y no nos centramos en lo del posado. Busco en Google unas fotos de la Obregón y certifico lo efímero de lo esplendoroso, si bien el otro día la vi por televisión en una boda y traté de buscar entre los invitados al diablo con el que habría pactado. Bueno, ya me entienden, tampoco me quiero venir arriba. Al menos, no le han dejado esa cara de boba que se les queda a las que se operan en clínicas baratunas con cirujanos de segunda de escaso catálogo donde elegir nariz, que ponen a todas el mismo rictus y homóloga napia. Y de morros.