Los ucranianos no quieren medias tintas

La Ucrania de Volodímir Zelenski no se contenta con medias tintas como las que le ofrece Bruselas en el proceso de adhesión del país a la Unión Europea. Kiev lo quiere todo.

Se lo prometió Bruselas en 2022 a raíz de la invasión rusa, pero los ucranianos siguen esperando que se cumpla esa promesa. Como esperan también otros países desde hace mucho más tiempo.

Ucrania es el ariete de los europeos en su guerra por procuración con Rusia, pero el ingreso de un país en la UE, aunque se trate del favorito de Bruselas, es un proceso burocrático y complejo.

Se puede tratar de contentar a Kiev con un consuelo simbólico como el estatus de miembro asociado. Es lo que ha hecho el canciller federal alemán, Friedrich Merz.

Pero eso significa que Ucrania tendría que someterse a muchas de las obligaciones que establece la UE para sus miembros, pero sin disfrutar a cambio la mayoría de sus ventajas.

Se trataría así de contentar a Kiev con un par de puestos sin apenas importancia, pero sin darle a ese gobierno, por ejemplo, derecho de voto.

En la propia Ucrania la propuesta de Merz tampoco ha gustado. «Nos quedaríamos años en la antesala de la UE», escribe, por ejemplo, el medio ucraniano ‘European Pravda’.

Y lo explica así «Durante todo ese tiempo (de espera), Ucrania no tendría ninguna ventaja ni poder de decisión alguno sobre el funcionamiento de la UE. Y, sin embargo, habría de someterse a sus decisiones».

La oferta del canciller federal a Kiev no parece tampoco satisfacer a la prensa alemana. Según el diario berlinés Taz, los candidatos al ingreso de los Balcanes occidentales se sentirían lógicamente preteridos.

Por otro lado, los miembros de la Unión Europea tendrían que ayudar a Ucrania en virtud de la cláusula de asistencia mutua en caso de escalada, escribe también ese periódico, que parece, sin embargo, olvidar que los aliados ayudan ya militarmente a ese país y que la escalada es una realidad.

Es lo que reconoce el diario austriaco Der Standard: la integración de Ucrania en la UE es ya un hecho a pesar de la guerra. Ningún otro país candidato ha recibido tantos miles de millones de euros en créditos o subvenciones.

Lo cual no quita que la iniciativa del canciller Merz peque de falta de realismo. Hay países que exigen, por ejemplo, a Ucrania que respete los derechos lingüísticos y culturales de sus minorías antes de que se le permita entrar en la UE.

No parece importarle a Bruselas que no lo haga con la minoría de habla rusa, pero hay otras. Sucede lo mismo con la minoría húngara, según se quejaba el anterior primer ministro de ese país, Viktor Orbán, y critica ahora también su sucesor, Peter Magyar.