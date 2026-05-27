El apodo y el destino

Dinamita Montilla. Lo siento pero no me gusta nada el apodo en el titular. Induce a cierta simpatía. Hace del personaje alguien como de cómic, de leyenda, explosivo, peliculero.

Se ha iniciado el juicio contra él, acusado de matar a un joven de 21 años en Los Montes de Málaga en 2022, al que presuntamente abordó para robarle. Su ADN fue encontrado en la mochila del infortunado pero Montilla dice no saber por qué ni cómo. El fiscal pide 26 años de cárcel además de indemnizaciones varias. El presunto asesino, que asesinó a otras personas a lo largo de su vida, que ha pasado muchos años a la sombra y que paralelamente está investigado por el presunto homicidio de una mujer sevillana en Gandía, ha pedido perdón y dice que «alguien quiere hacerle daño».

Dinamita Montilla. Alguien dijo una vez que Txeroki (Mikel Garikoitz Aspiazu) había ascendido tanto en ETA, llegó a ser su jefe, gracias a su apodo, que imbuía una mezcla de respeto, fascinación, temor y amabilidad a la vez. Como de leyenda. De película del Oeste, sí. Un apodo que te predispone para ser jefe. El naming es el destino. Por cierto que el angelito goza ya de semilibertad. Este fue el que atentó contra Eduardo Madina, pierna arrancada de cuajo y el que participó en el atentado en Barajas en el que dos pobres currelas ecuatorianos que estaban dentro de un coche murieron. Algo parecido le pasó (plus de carisma por el mote) a Txapote, el nombre importa, si bien éste suena más a agua fría que te salpica del inodoro cuando te levantas de defecar.

Dinamita Montilla no ha parado de copar titulares en prensa, radio y televisión y cada vez que alguien, como yo ahora, lo nombra así suscita curiosidad (sí, también hay mucho de clickbait), misterio.

En el fondo, todo el mundo teme que el malo le caiga bien. Así es la psicología o así somos de malos. O estamos muy aburridos. El noir. Pero una cosa es que te fascine cómo alguien puede matar y otra que te fascine el que mata. Las cosas son como se las nombra. El asunto de Dinamita está sub judice, se está juzgando. No perdamos el juicio.