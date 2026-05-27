Vuelvo a caminar por la ceñida calle Bailén y en los aledaños del mercado alzo la mirada. Me detengo a contemplar el desvencijado Convento de la Trinidad y vienen a mi memoria las palabras que escribí en esta sección hace unos años, evocándolas con nostalgia desplegada por estos patrimoniales extramuros. Los dirigentes malagueños y andaluces, tras un largo lapso de una desidia alimentada no sé la causa, parecen haber seguido una pauta insistente con el barrio de La Trinidad, reincidiendo en escribir un libro de ruta deshojado en cuyo prólogo se reproduce un verso del poeta danés Iván Malinowski: «Si te olvido es porque me acuerdo de ti demasiado bien». De nuevo, la esencia atávica de La Trinidad entreverada entre la postergación, la burocracia y el desafecto; una vez más, este territorio de más de quinientos años de historia, narraciones y leyendas implora por salir de este ostracismo social y emocional que padece. Este distrito sigue ubicado en el centro de la urbe pero allá lejos; donde habita el olvido.

El Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer martes el expediente para posibilitar las obras de rehabilitación del Convento de La Trinidad -edificio del siglo XVI y Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1980- en un centro cultural polivalente, transformando la zona y este patrimonio hacia el resarcimiento que exige su propia historia. La intervención está aplazada porque la Gerencia Municipal de Urbanismo ha solicitado a la Consejería de Cultura que tramite un ‘estudio de detalle’ para conformarla en la ordenación urbana, una gestión que puede durar varios meses. La mitad de la alegría reside en hablar de ella, nos dicta un proverbio persa. Hablemos de La Trinidad y su ‘estudio de detalle’.