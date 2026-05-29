47 cuerdas

Los ojos leen: «necesitamos a técnicos e ingenieros, no a gente que toque el arpa» y me quedo quieta en el sitio. No entiendo muy bien cómo me siento ni por qué existe ese impacto repentino, así que tomo un sorbo de café. Miro a la gente pasar por el ventanal de la cafetería, parece que caminan hacia atrás, rebobinando. Sin querer, mi mente se ha trasladado a la cama de hospital junto a mi hermano, a esa época en la que quedó ciego como efecto secundario (y revelador) de la quimioterapia. Decía que nos oía pensar.

La capacidad de humanizarnos ha llegado a mínimos insospechados. Lo del arpa no es una idea aislada, es el síntoma de la naturalidad con la que esa idea circula a mi alrededor y en nuestras entrañas. Ni que fuera un lujo tener inquietudes. La completitud que somos adelgaza ante una lógica que solo entiende de rendimiento, utilidad y productividad. Tenía la piel muy fina, el estómago devastado por los fármacos y los sentidos amplificados hasta rozar lo insoportable. Ni el intelecto ni la razón. Los sentidos. Todo al máximo salvo la vista, que se retiró para dejar paso a otra forma de percepción. La oscuridad apareció como manchas negras y opacas, luego rojas, y con ella emergió mi hermano en su versión más humana. También él se quedó quieto en el sitio, como yo ahora.

Y se convirtió en el receptor que, en el fondo, somos todos. Integrando nuestros ruidos a su lado, los de la deglución y los del pensamiento. Los del pensamiento son importantes, porque vino con la catarsis psíquica que traspasó su cuerpo. Comencé a verle a él con otros ojos, los de no reducir la experiencia a una sola función. Mi hermano no podía ser una sola cosa. Nunca pudo. Igual que yo. Y, así, en su ceguera, lo vio todo mejor que nunca.

No quiero renunciar a mi multidimensionalidad, pienso. Hay una galletita de café al lado de mi taza, pero solo jugueteo con ella y caen unas migajas en la servilleta. Esas mismas migajas que conducen siempre la curiosidad, que me llevan a los recuerdos más dolorosos y de máximo amor, y que me reducen a la sensación de que lo tuve todo más de una vez en la vida. La época del Renacimiento redescubrió al ser humano creativo, y de esto hace hace siglos, cuando el ser humano todavía no había aceptado reducirse. La misma persona que pintó la Mona Lisa diseñó una máquina capaz de volar siglos antes de que existiera la tecnología para hacerlo. No porque tuviera tiempo, sino porque tenía amplitud y libertad para ver.

La era de la productividad en cadena y la especialización nos ha vuelto monomentales. A mí me ha querido obligar a elegir una sola cuerda y tocarla hasta el agotamiento, olvidando que el instrumento era mucho más amplio. Que yo era una parte del todo, sí, pero una parte también completa. La cultura y las humanidades no son un adorno: son el sistema inmunológico de la humanidad. Son lo que me defiende de convertirme en una máquina eficiente pero vacía. Y ahora mismo, ese sistema inmunológico está debilitado.

Empiezo a entender que este segundo renacimiento no es una opción, es una necesidad. En pleno siglo XXI y a sabiendas del amor que guardo porque no lo pude entregar, me parece un regreso de justicia a la curiosidad, a la mezcla, a lo no lineal. A permitirme ser muchas cosas sin pedir permiso por ello. Y eso también implica perder, que se enfríe el café y que se rompa una cuerda del arpa. Hay un proverbio irlandés muy antiguo que reza: «El duelo y el amor son la misma cosa». No hay transformación sin pérdida. Que no hay renacimiento sin duelo. Que cada vez que dejamos atrás una versión de nosotros mismos, algo se rompe y algo permanece. El duelo es lo que queda cuando el amor cambia de forma y pierde el cuerpo.

Vuelvo a mirar por el ventanal. Noto la contención del dolor de estos nueve años de duelo sostenido. Los que rebobinaban, ahora han recuperado su paso. Todo sigue adelante salvo uno de ellos, que se detiene y me devuelve la mirada. Son los ojos de mi hermano. Aterriza el pensamiento: un arpa tiene 47 cuerdas. Un arpa tiene 47 cuerdas y se defiende la idea de que solo hace falta una cuerda para tocarla. Técnicos sin oído, cuerpos sin amplitud. Mentes eficaces y profundamente solas. A lo mejor es más fácil no escuchar. Y yo quisiera ver a través de sus ojos ciegos y, también, merecer el descanso de no ver más, aunque solo fuera durante el tiempo que tarda una nota en dejar de vibrar en un harpa completa.