Todavía no he conocido a nadie que sea coherente. ¿Será mala suerte? ¿Será la maldición de los ‘ídolos’ con los que describe nuestra condición humana el filósofo británico, con nombre de esa panceta que casa bien con los dátiles o se sirve habitualmente en muchos desayunos contundentes, Sir Francis Bacon? Es más, ¿sirve de algo ser coherente? Esto es algo que suele sacudir las conciencias de los adictos a la lógica filosófica y que amenaza el imperio saludable de la tecnociencia en este valle de lágrimas donde la verdad se ha ido de vacaciones a algún resort ya existente o diseñado por Trump o alguno de sus asesores en Oriente Medio o en el Caribe para poner punto y final a los conflictos bélicos en tierra de muchos y de nadie. Sin planeta no hay croquetas y sin coherencia racional no hay verdad. El creyente puede aspirar a ser coherente, a efectos prácticos, con un sistema de creencias, especialmente en los espectáculos de masas. Por ejemplo, cuando se adentra en la maraña de los rituales religiosos, vocifera en un estadio deportivo con miles de gargantas profundas o se manifiesta públicamente para defender actuaciones guiadas por la moralidad o censurar la de otros con notable agilidad.

Inteligencia artificial

Además, lo que podemos salvar los humanos de nuestra condición, al menos temporalmente, en relación con la inteligencia artificial o como la quieran ustedes llamar, no es otra cosa que nuestra capacidad para buscar y ofrecer buenas explicaciones de los fenómenos y, en ocasiones, su adecuado ensamblaje conceptual dentro de teorías que alardean de un éxito provisional, es decir, que se sostienen con cierto grado de probabilidad. Los especialistas confirman que, en cuestión de predicciones rápidas y rigurosas, las máquinas siempre nos llevarán la delantera y nos dejarán en taparrabos, con perdón.

¿Qué valor pueden tener, en este contexto, las ‘explicaciones psicológicas’? Al médico, filósofo y fisiólogo alemán Wilhelm Maximilian Wundt se le atribuye el mérito de haber creado el primer laboratorio de psicología experimental en 1879, en la ciudad de Leipzig y parece que aquí comenzó una ‘loca’ aventura por desentrañar los entresijos y vericuetos de la ‘conciencia’, ese constructo conceptual del que bebieron de modo compulsivo filósofos idealistas del romanticismo decimonónico como Fichte, Schelling o Hegel, tocados por la obsesión por lograr una autoconciencia fetén y decretar, de una vez por todas, que todo lo real es racional y que todo lo racional es real. Sin duda, eran otros tiempos, tiempos optimistas y, quizá, algo ingenuos. Fíjense, por ejemplo, que el padre del enemigo ideológico, el Positivismo de Comte, MIll y Spencer, defendió una ley histórica en la que se saludaba finalmente el advenimiento del espíritu positivo, ceñido al mundo de los hechos y procesos observables y mensurables, tras la liberación de mentalidades anteriores en las que predominaban las causas teológicas y, posteriormente, las metafísicas. ¡Basta ya de amigos imaginarios! En cualquier caso, tanto a idealistas como a positivistas les unía una pasión confesa: el culto laico a la diosa Razón y a las virtudes de la conciencia. Al menos, hasta el desembarco de las teorías psicodinámicas como las de Sigmund Freud a principios del siglo XX. Tanto bregar con la conciencia para que el barbudo vienés borrara de un plumazo la deriva de este TOC dejando a la vista de todos las vergüenzas sugerentes y rampantes de ‘lo inconsciente’ y sus pulsiones irracionales y reprimidas. Volvamos al valor de las explicaciones psicológicas sobre experiencias, en principio, contrastables y que hacen uso de la observación sistemática y la experimentación controlada. Y todo ello, sin comprometernos necesariamente con nuevas o viejas espiritualidades, el uso de drogas alucinógenas en rituales pseudo-órficos, terapias teñidas de misticismo, meditaciones descerebradas o la confianza ciega en textos de autoayuda extraídos de catecismos caducos o de pinceladas descafeinadas del más burdo pragmatismo americano.

Deformación de lo real

Les muestro algunas de las ‘distorsiones cognitivas’ que solía comentar en mis clases de Bachillerato, sin pretensiones de exhaustividad, pero sin perder el norte del rigor intelectual. Pues se trata de hábitos de pensamiento presuntamente erróneos y nocivos, de formas de pensar que van más allá de la emotividad individual y de la tiranía del sistema líbico y nos suelen hacer la puñeta. No sean solo reptiles, por favor. La deformación de lo real a la que nos abocan de modo reiterado suele hacer que percibamos la vida como una derrota y nos dejan a merced de feos juicios destructivos propios y ajenos, alejándonos del beneficioso cultivo del amor propio. Su descripción puede encontrarse en fuentes ya antiguas, pero que mantienen su vigencia, como los libros ‘Sentirse bien’ de D. Burns (Paidós, 1990) o ‘Desconócete a ti mismo’ (Paidós, 2000) de los filósofos catalanes M. Güell y J. Muñoz, que han inspirado ya algunas de mis páginas en días anteriores.

El uso de etiquetas para hacer una definición negativa y globalmente devastadora de nosotros mismos es uno de los errores cognitivos más sonados. En ocasiones, no nos contentamos con constatar un fallo en nuestro comportamiento particular o en el de los demás (por ejemplo, la puntualidad en la primera cita amorosa) y elevamos al cielo declaraciones genéricas como «soy un perdedor», «soy un desastre», «no tengo arreglo», dando pábulo al viejo refrán determinista de «genio y figura hasta la sepultura». Es decir, tanto los aspectos de nuestra personalidad que proceden abiertamente del código genético como los aprendidos en la vida social nos acompañan, inevitablemente, en nuestras acciones presentes, pasadas y futuras. Mi fe inquebrantable en los poderes de la educación y la plasticidad de nuestro comportamiento me desaconsejan seguir por esta vía y denunciar su improcedencia cognitiva.

El 'deber' y la censura

Otra de nuestras grandes limitaciones a la hora de pensar es fruto del concepto de ‘deber’ y de la censura de los demás cuando nuestro proceder no se ajusta al mismo. Las obligaciones individuales y sociales nos atenazan, hacen que afloren en nosotros el temible sentimiento de culpa. Sentimos los efectos paralizantes de la angustia, así como la irritación y la frustración cuando nos dejamos llevar por las miserias de los enunciados que el filósofo norteamericano Nelson Goodman analizó como «condicionales contrafácticos» («si hubiera hecho x, entonces habría ocurrido y»). Un caso extremo lo encontramos en el masoquista hábito de la ‘autoacusación’ que nos paraliza echando en nuestras espaldas el estigma de todo lo que sale mal, por lo que no dudamos en pedir disculpas a todos y por todo con el socorrido ‘yo no he sido’. Como ven es éste un hábito que abunda poco en nuestra clase política.

Tampoco les recomiendo que abracen los razonamientos emocionales, es decir, las pseudo-argumentaciones que nos llevan a concluir que las emociones o sentimientos negativos que nos atribuimos reflejan cabalmente lo que sucede, lo real («como me siento un inútil debo de ser realmente un inútil»). Y saben también que tan nocivo es ‘maximizar’ como ‘minimizar’ las consecuencias de nuestros actos, esto es, exagerar la importancia de las cosas malas como reducir en exceso el valor de las buenas. Esto sucede cuando convertimos en tragedia una pequeña contrariedad, como extraviar nuestro patito de goma amarillo o restamos importancia al reconocimiento de un mérito contrastado, como la lograr un premio en el concurso anual de sexadores de pollos. En esta línea, es especialmente destructivo y radicalizado sostener un modo ‘polarizado’ de pensamiento, llevados por el perfeccionismo: todo debe de ser perfecto y si no es así, no vale nada. Con lo útiles que son las distinciones graduales en terrenos como la filosofía o las tecnociencias.

'Filtros mentales'

No les recomiendo tampoco activar esos ‘filtros mentales’ que hacen que nos fijemos únicamente en los elementos negativos de las situaciones. Y qué decir de esas distorsiones que se proyectan indebidamente en el futuro anclándonos a una obsesiva bola de cristal. Con demasiada frecuencia nos lanzamos a la ‘lectura del pensamiento’ y ésta nos incita a comportamientos agresivos: suponemos –sin evidencia alguna- que no gustamos a los demás y que somos dignos de crítica y desprecio contumaces por su parte. O tal vez seamos aficionados al ‘error del adivino’, que nos anima a hacer predicciones negativas sobre la propia vida, como sucede cuando nos sentamos ante el texto del examen de la Selectividad o de una oposición y pese a ser conscientes de que estamos muy bien preparados para superar la prueba nos decimos amablemente: «voy a suspender», «nunca encontraré trabajo» u otras lindezas semejantes.

La lógica clásica

Les invito, para finalizar, a que reflexionen, a la vista de sus actos particulares, hasta qué punto respetan tanto ustedes como los demás, los principios de la lógica clásica (identidad –algo es idéntico a sí mismo-, no contradicción –no es posible que algo sea verdadero y falso simultáneamente y tercio excluso –no hay alternativa entre dos polos: la verdad y la falsedad). Y si se han parado a pensar, antes de leer este artículo, sobre la débil certeza que tenemos de nuestra identidad personal (¿cómo sabemos que seguimos existiendo cuando dormimos, si nadie nos observa?), la de otras mentes diferentes a la nuestra, la de lo real o Dios, y la facilidad con la que nos llevamos la contraria a nosotros mismos en un mismo día, y la pertinencia de las diferencias graduales a la hora de modelar nuestras actitudes y disposiciones para la acción (las cosas no son blancas ni negras, por regla general). Es bastante común pensar que nuestros problemas existenciales desaparecerían si cambiara nuestra vida debido a agentes externos, cuando el secreto está, tal vez, en cambiar nuestra actitud ante la misma, por ejemplo, argumentando y buscando el consenso en la esfera pública, y siendo más tolerantes con nuestra natural incoherencia. Este es otro cantar. Como dije al principio, el ‘error’, componente inevitable de las construcciones ideológicas, puede ser rastreado ya en la conocida teoría de los ‘ídolos’ (1605) de Francis Bacon. Los ídolos son prejuicios o fuentes de error que se apoderan del entendimiento humano. Los idola tribus son los ídolos propios de nuestra especie que nos impiden captar lo que las cosas son en sí mismas. Los idola specus o ídolos de la caverna son los prejuicios particulares de cada individuo. Los idola fori o de la plaza pública son resultado del intercambio de pensamiento entre los humanos y brotan del uso del lenguaje. Finalmente, los idola theatri o ídolos del espectáculo son los prejuicios derivados de la autoridad, la tradición y los errores heredados del pasado. Al final, va a ser verdad mi sospecha: argumentando se entiende la gente, cercenando el poder paralizante de la maldición de los ídolos. Dudo que sirva para algo. Lo digo, sin dogmatizar, por si acaso, con la misma convicción con la que devoro unos berberechos.