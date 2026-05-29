Moratorias hoteleras y un alfiler

Los hoteleros son el único gremio que quiere más competencia. Los hoteleros malagueños han criticado la iniciativa municipal que pretendería hacer entrar en vigor una moratoria de hoteles en la ciudad de Málaga. Esa moratoria sería para hoteles de menos de tres estrellas. En plata, lo que el Ayuntamiento malagueño quiere son menos Pensión La Pulga y más lujo, confort y estrellas a tutiplén. Los hoteleros quieren más. De todo.

Aduce el Consistorio que ha de primar la cantidad sobre la calidad. A buenas horas. A unas horas en las que cabe un alfiler en la ciudad, pero tendría complicado andar por algunas calles.

La moratoria es en realidad un pretendido imán para establecimientos de cinco estrellas. Queremos ricos, está claro. Lo malo es que una ciudad habitada por ricos expulsa a los mediopensionistas y a la clase media y no hay quien desayune, alquile, camine o encuentre mesa. Para pagar cincuenta euros por un arroz con cosas recalentado.

La moratoria duraría un año, un año sin que puedan ponerse morados de construir los que traen hotelitos de baja gama.

Para la oposición esta moratoria, que también sería de un año para los pisos turísticos, es insuficiente e «hipócrita». El grupo Con Málaga ha llegado a calificar a De la Torre de «promotor inmobiliario». A veces, insultar a alguien es achacarle una profesión, si bien la i nvectiva de las izquierdas va más por la incompatibilidad manifiesta de esas dos ocupaciones, que a veces pudieran confundirse, claro. Málaga apuesta por el turismo de calidad la puntita nada más. O sea, un año. No es muy de libremercadistas atropellar así la iniciativa privada, ellos que tanto creen en el mercado y su propia autoregulación, pero llega un momento en el que si no estableces una moratoria te hacen dos pisos turísticos en el portal. En el mío, si eliminamos el pasamanos de la escalera y reducimos el hueco del ascensor da para un par de ellos muy coquetos. Queremos que las grandes cadenas miren a Málaga. Nos falta gritar ¡Vivan las caenas! como hacían los partidarios de restablecer el absolutismo cuando Fernando VII. Eso y que no se nos incendien los hoteles.