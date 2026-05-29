Quemados del turismo

Me permitirán el juego fácil de palabras tras el incendio de esta semana en el hotel Ibis y el establecimiento Le Grand Café. La imagen del hotel ardiendo evoca inevitablemente la metáfora de un sector que, habiendo sido una de las locomotoras del desarrollo de la provincia, también ha sometido a la ciudad a una presión desmedida de la que se han derivado también consecuencias indeseables. El turismo puede terminar por quemarnos y no imagino un cuadro más potente que el que hemos visto en estos días, con unos incansables bomberos que no eran capaces de extinguir definitivamente el incendio. He de reconocer que, en una de esas ideas delirantes que me asaltan, barajé la posibilidad, sin ningún tipo de fundamento ni indicio, de que esto se tratara de la primera acción armada de un incipiente grupo terrorista conformado por los que van haciendo las pintadas de ‘tourists go home’ por la ciudad.

Siempre me he preguntado si los autores de estas pintadas han renunciado a viajar o no se han dado cuenta de que ellos son también ‘tourists’ cuando van a otros sitios. Es obligación nuestra criticar esas consecuencias negativas del turismo, que las hay y soy de los primeros en sacarlas a la palestra, pero también hay que ser justos. De un lado, me parece excesivamente egoísta no querer compartir el trocito de paraíso que nos ha tocado, sin especial mérito para ello, por haber nacido aquí. Y de otro lado, creo que todos pecamos y disfrutamos de las playas de Cádiz, de su carnaval, de la feria de Jerez, de la de Sevilla, del Rocío, de los patios de Córdoba, o incluso de Madrid, que pese a ciertas cosas, también puede disfrutarse. Preferiría sustituir esa pintada por esta otra: ‘Tourists come to Málaga, pero de a poquitos’.