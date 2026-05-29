No tenemos remedio

Red silenciosa, tres cursos nos coronan: Vamos, volvemos...

Desde siempre he sentido atracción por Japón y su cultura. Una fascinación que confirme en mi primer viaje al país del sol naciente. Me estalló la cabeza, todo era tan distinto, parecía que vivíamos en dos planetas distintos. La globalización y sobre todo la apertura al turismo masivo del país asiático ha acercado a ambos mundos, pero aún siguen siendo realidades muy distintas, sobre todo en la concepción de la vida.

El haiku es un poema japonés muy breve, casi siempre formado por tres versos con una métrica clásica de 5-7-5 sílabas que no suelen llevar rima. Se me ocurrió intentar explicarle a una IA las ultimas 4 temporadas de Unicaja, las tres del ciclo glorioso y la actual que puede terminar hoy, y pedirle que me las resumiera en un haiku. El resultado es lo que encabeza este articulo. Me parece brillante y nos muestra la filosofía japonesa en contraposición con la española.

Los japoneses suelen ser de planificar a largo plazo. Los planes de vida se dibujan desde la juventud basados en el colectivo y el respeto. El mañana se asegura desde la estabilidad, la constancia y la acumulación de méritos. Siempre con una mirada mas en el pasado que en el futuro. En España somos más del corto plazo. De adaptar planes sobre la marcha. De vivir el momento sin que la preocupación del futuro sacrifique nuestra vida actual. Es evidente que son generalidades y que, al menos para mí, lo ideal está en una mezcla de ambas culturas.

Unicaja ha vivido estos años, desde la llegada de López Nieto, el modelo japonés. Planificar el futuro con lo que tienes, buscando mejorar y ganar, pero sin hipotecar el futuro. Un modelo de éxito que ahora muchos quieren cambiar después de sólo una regular temporada, porque para mí, si tenemos en cuenta todo lo que ha pasado, no es una mala temporada. Ahora resulta que la planificación, el Excel, es el demonio, que la BCL no mola, que hay que ir a la Euroliga porque si no no somos nadie y que casi todo es un desastre.

La nueva Eurocup, a falta de conocer más detalles, tampoco parece un gran camino. Los clubes van a cobrar por jugarla o van a tener que pagar por hacerlo. Siguen siendo un montón de partidos y de kms para obtener como premio jugar la Euroliga un año, con todo lo que ello conlleva como explico Sitapha Savane antes de la renuncia del Gran Canaria. Tenerife ha dado el paso. Veremos qué pasa. El espectáculo será muy bueno, pero alguien debería preguntarse qué pasará con los clubes cuando los magnates europeos se cansen de poner dinero para mantener a sus equipos. ¿Jugaremos una competición europea con la mitad de equipos de Oriente Próximo y el golfo pérsico? Quizás deberíamos apostar por el desarrollo sostenible de los equipos como primer paso para poder luchar con el tsunami que puede venir desde USA con la nueva NCAA en lugar de entrar en una espiral de gasto sin fin que casi nadie puede sostener.

Málaga es, después de Madrid, la segunda ciudad más dinámica y con más crecimiento de España. Es una gran ciudad europea. Algunas de las mayores fortunas del mundo se pasean en Ferrari y yate por la Costa del Sol, pero en el mundo del deporte no tiene a nadie que quiera poner un euro. Valencia tiene a Juan Roig en el baloncesto, Coruña tiene a Juan Carlos Escotet en el fútbol. ¿Quién tiene Málaga?

Eso condiciona el acceso a competiciones como la Euroliga sin poner en peligro el futuro del club. Y a veces ni eso. Unicaja, como se vio este verano no puede competir con Valencia. Los «taronja» llegaron y dijeron cuánto hay que poner por Taylor y Sima ¿1,3 millones? Como estos. Y se llevaron a la clave de bóveda del equipo, Kameron Taylor. Pero al Valencia le va a pasar lo mismo este verano con el Panathinaikos, que se va a llevar al jugador de Maryland.

En la Euroliga, los verdes estarían en la tercera división de la competición, es decir en la parte baja y perdiendo un dinero que hipotecaría el futuro el club. A mí también me gustaría ver al equipo de Ibon Navarro luchando por la Euroliga pero, ¿cuál es el precio? Ganar dos años como el Mónaco y desaparecer por no tener para pagar las nóminas. Languidecer año tras año como Alba, Bayern, Asvel o Baskonia, sumando los vascos derrotas a costa de la ACB.

Es difícil volver a la realidad después de ganar 4 títulos de 5 en una temporada, pero hay que hacerlo y recordar al genial escritor uruguayo Mario Benedetti: «Todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja el olvido esta lleno de memoria». Hay que luchar por meterse en el play off aunque la condena sea una serie de cuartos contra el Real Madrid, pero hay que disfrutar del proceso recordando quiénes somos y de dónde venimos, hace poco luchando por no estar en la LEB.

Hace unos meses, en una conversación con Emilio Fernández, jefe de deportes de este periódico, le dije: «Tengo 3 presentimientos: Ganaremos la BCL, no nos meteremos en play off e Ibon Navarro se va este verano. Me equivoqué en el que quería acertar, espero equivocarme en los otros dos también, sobre todo en el último. Carpe Diem…