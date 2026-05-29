Opinión | En corto
Resistencia menguante
¿Se puede hablar de los medios en los medios? Supongo que sí, y además conviene, para no dejar ningún campo de poder real fuera del análisis. Mientras la llamada «mayoría de investidura» se ha ido haciendo cada vez más enclenque, circunstancial y dubitativa, el Gobierno ha ido perdiendo el favor del conglomerado mediático que tradicionalmente le acompañaba. La caída de la escena de la conductora del programa líder de la radiodifusión española -Angels Barceló, con «Hoy por hoy», cadena SER- una verdadera reina de la profesión que el grupo multimedia al que pertenece ha retirado por no alinearse con el «recentramiento» que intenta la casa madre, equivaldría en una guerra al abandono del campo de batalla por una de las alas de un ejército combatiente, o, si se prefiere, una gran brecha abierta en la empalizada defensiva. El cerco aprieta la garganta de Sánchez, que se queda sin voz.
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