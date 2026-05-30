Opinión | En corto
Un balón del PNV a los pies de Sánchez
Fue el 30 de septiembre de 2025 cuando se planteó aquí («O presupuestos o urnas») la necesidad de convocar elecciones, al cumplirse el último plazo para presentar presupuestos. Habría sido la gran oportunidad del Gobierno para hacerlo con un argumento especialmente respetuoso con el espíritu de la Constitución, sin ampararse en la que para mí es una laguna de nuestra carta magna. Que todo iba a ir a peor también era evidente, como se insistió mes y pico más tarde, pues «por baches en que siga cayendo el adversario, el triángulo Ábalos-Cerdán-Koldo es un socavón». Bien, el socavón se ha agrandado, y ahora es cuando el PNV, con gran retraso, pide elecciones en este año. Mucho tiempo es. Con todo, hay que agradecer al PNV que lo haga, y el primer agradecido debería ser Pedro Sánchez, que tiene un argumento para disolver sin acusar recibo expreso del peliagudo calendario judicial.
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