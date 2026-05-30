Los monstruos de Claire

¿Se puede separar a la persona del artista? ¿Son indisolubles o es posible e incluso necesario valorar su obra por separado? En este eterno debate se adentró Claire Dederer al escribir ‘Monstruos’, un ensayo magistral que nació de sus sentimientos encontrados ante la admiración artística que sentía por Roman Polanski, director de ‘El Pianista’ (2002) y prófugo de la justicia estadounidense desde 1978 tras declararse culpable de drogar y violar a una menor de 13 años.

En el libro, además, se hallan muchas celebridades de las que se ha sabido sobre sus luces y sombras. En un contexto más cercano, hemos tenido otro caso el domingo pasado cuando se iba a homenajear a Juan Carlos Aragón con la colocación de una estrella con su nombre en Cádiz frente al Gran Teatro Falla. Sin embargo, el Ayuntamiento lo suspendió tras recibir unos documentos sobre una sentencia por malos tratos por la que se le condenó en 2010.

Una noticia que nos ha pillado a muchos por sorpresa, sobre todo porque han transcurrido dieciséis años y, al menos fuera de Cádiz, nunca se ha sabido. ¿Qué habría que hacer con las letras de Juan Carlos, los cuadros de Picasso, los ensayos de Virginia Woolf, el cine de Woody Allen, las canciones de Bowie, los libros de J.K.Rowling, los videoclips de Michael Jackson o los poemas de Hemingway? ¿Será que nos aprovechamos del anonimato para, como en la Inquisición, ir colocando a otros el escapulario penitencial y tirar la primera piedra? ¿O será que, como dice Claire en su libro, no siempre amamos a quien deberíamos, o lo que deberíamos? Quizás se deba a que buscamos una pureza en las personas que sólo existe en el arte.