Cancelar y no pensar

Hay una forma de justicia que no perdona. Una que llega con antorcha en mano, dispuesta a quemar el archivo entero si en alguna de sus páginas encuentra una mancha. Es la justicia de la cancelación, ese veredicto moderno que condena sin juicio, que borra sin leer, que silencia sin comprender. Y lo hace, muchas veces, en nombre de valores que merecerían mejor suerte.

No es difícil entender de dónde viene el impulso. Hay figuras del pensamiento, de la literatura, de la ciencia, que sostuvieron ideas que hoy reconocemos como indefendibles. Aristóteles justificó la esclavitud. Rousseau abandonó a sus hijos. Heidegger firmó con el nazismo. Freud redujo a la mujer a una ecuación de carencia. La lista es larga y el malestar legítimo. Nadie debería negar la gravedad de estos hechos ni exigir que se olviden.

Pero hay una diferencia enorme entre reconocer la sombra y decretar la oscuridad total. Entre señalar la contradicción y tirar al hombre por la borda junto con todo lo que construyó. Cuando cancelamos a Freud porque su teoría sobre la feminidad era reduccionista, cancelamos también el psicoanálisis, el inconsciente, la posibilidad de pensar que hay en nosotros algo que no controlamos. Cuando cancelamos a Heidegger porque simpatizó con el régimen más abyecto del siglo veinte, cancelamos también la fenomenología, la pregunta por el ser, la crítica más lúcida a la técnica como forma de dominio. ¿Ganamos algo con eso? ¿O simplemente nos quedamos más solos en el pensamiento?

La cultura de la cancelación tiene, además, un problema que no suele nombrarse: su profunda hipocresía. Porque los que más fervorosamente agitan la bandera de la pureza moral son, con frecuencia, los mismos que construyen sus propias vidas sobre contradicciones silenciadas. Consumimos tecnología fabricada en condiciones laborales indignas. Votamos a representantes que nos decepcionan. Sostenemos relaciones atravesadas por dinámicas que cuestionaríamos en otros. La diferencia es que a nosotros no nos graban ni nos archivan. A Platón, en cambio, sí.

Lo que revela este fenómeno no es tanto una sensibilidad ética refinada como una comodidad nueva: la del tribunal digital, que juzga desde la distancia y sin riesgo. Cancelar es fácil. Exige poco más que indignación y conexión a internet.

Leer a Nietzsche con sus contradicciones, entender a Rousseau con su miseria moral y su genio simultáneo, sostener la tensión sin resolverla, eso sí requiere esfuerzo. Requiere la madurez de saber que los seres humanos no son santos, que el pensamiento no nace de la virtud, y que la historia intelectual no es un catálogo de almas limpias sino un archivo de mentes torturadas que, pese a todo, iluminaron algo.

Separar la obra del autor no significa absolver al autor. Significa honrar la complejidad. Significa admitir que el conocimiento puede nacer en manos manchadas, que la belleza puede crecer en terreno árido, y que un texto puede sobrevivir a quien lo escribió porque pertenece ya a todos. Significa, en definitiva, renunciar a la comodidad del juicio fácil para asumir la incomodidad del pensamiento verdadero.

La cultura de la cancelación, cuando aplica su rasero a los grandes del pensamiento occidental, no nos hace más justos, nos hace más pequeños. Y esa es una pérdida que nadie debería aplaudir.