El valor de ser Dani Pérez

Hace unos días Dani Pérez se despidió del Ayuntamiento de Málaga para iniciar una nueva etapa en el Parlamento andaluz. Lo hizo dejando una escena que, en estos tiempos de política convertida en espectáculo de gladiadores de saldo, casi parecía un error de guion. Se dirigió a Francisco de la Torre, su adversario político durante años, para decirle algo tan sencillo como que el Ayuntamiento había sido mejor por tenerlo y que él mismo había sido mejor político por haberlo tenido enfrente. Reconoció la discrepancia, el enfrentamiento político y, al mismo tiempo, el respeto personal. Una rareza casi arqueológica en la España de 2026.

La frase tuvo algo de anacronismo. Sonó a una política que ya casi no existe. A esa política donde uno podía pensar que el contrario estaba equivocado sin necesidad de considerarlo un criminal, un fascista, un vendido, un traidor o una amenaza para la democracia. Y en ese contexto, Dani siempre ha parecido una anomalía.

Durante estos años al frente del PSOE malagueño ha tenido aciertos y errores. También es cierto que le tocó liderar una oposición frente a un alcalde con veintiséis años de experiencia acumulada y una capacidad política fuera de lo común. No era precisamente el rival más sencillo del tablero. Pero hay algo que siempre le he reconocido. La honradez.

Y no hablo de la honradez administrativa, que se presupone. Hablo de algo mucho más escaso: la honradez intelectual. Dani Pérez nunca dio la sensación de estar interpretando un personaje.

En una época en la que tantos políticos parecen redactados por un departamento de marketing, él siempre conservó cierto aire de vecino normal al que un día le dio por dedicarse a la política. A veces para bien. A veces para mal. Pero siempre con una naturalidad que resulta difícil encontrar. No era un hooligan. Y eso, hoy, es cosa digna de mención.

Una parte del PSOE que representa Pedro Sánchez ha convertido la polarización en una estrategia de supervivencia. Todo debe dividirse entre buenos y malos. Entre demócratas y enemigos de la democracia. Entre progresistas y reaccionarios. Entre los nuestros y los otros. Y el resultado es devastador.

Por eso resulta llamativo observar la trayectoria municipal de Dani Pérez. Porque, con todas las críticas que puedan hacérsele, nunca pareció sentirse cómodo en ese barro. Nunca terminó de encajar en el modelo del agitador profesional que tanto éxito tiene en algunos despachos de Madrid. Y quizá por eso tampoco alcanzó mayores cotas de poder.

La moderación suele tener peor prensa que el extremismo. El sensato nunca genera tantos titulares como el incendiario. El político razonable jamás consigue tantos aplausos en redes sociales como el que reparte insultos a granel.

La política moderna premia a los pirómanos y castiga a quienes llegan con un extintor.

Por eso me pareció especialmente significativo su discurso de despedida. Porque contenía algo que debería ser elemental y que, sin embargo, se ha convertido en extraordinario: la capacidad de reconocer virtudes en quien piensa distinto.

Hubo un tiempo en que esto era normal. Los grandes parlamentarios españoles discutían con enorme dureza y después compartían un café. Las discrepancias eran ideológicas, no personales. Se combatían ideas, no personas.

En una época en la que abundan los profesionales del enfrentamiento, los fabricantes de odio y los vendedores de indignación industrial, encontrar a alguien capaz de discrepar sin deshumanizar al contrario empieza a ser una virtud gigantesca.

Quizá Dani Pérez no haya sido el líder más brillante de su generación. Quizá no haya conseguido construir la alternativa política que muchos esperaban. Quizá incluso haya cometido errores importantes. Pero se marcha del Ayuntamiento dejando algo que vale más que muchos titulares y muchas campañas electorales. Se marcha dejando una imagen de decencia. Y eso, en la política española de hoy, equivale prácticamente a un milagro.

El tiempo dirá qué rumbo toma ahora el PSOE malagueño. Pero no es descabellado pensar que la marcha de Dani Pérez supone también el final de una etapa en la que todavía quedaba espacio para una política más cercana, más local y menos dependiente de los grandes relatos nacionales. Sería una lástima que el partido renunciara a esa personalidad propia para convertirse simplemente en el eco de debates que poco tienen que ver con los problemas cotidianos de Málaga. Porque cuando la política municipal deja de hablar de la ciudad para hablar únicamente de la política nacional, suele acabar perdiendo ambas cosas: la utilidad y la confianza de los ciudadanos.

Ojalá en Sevilla siga siendo el mismo hombre de trono del Cautivo que dijo adiós al Ayuntamiento sin insultos, sin resentimiento y sin convertir la despedida en un ajuste de cuentas. Ojalá conserve esa capacidad para entender que el adversario no es un enemigo y que la discrepancia no exige el desprecio.

Porque Málaga podrá echar de menos a un concejal. Pero España empieza a echar de menos algo mucho más importante. Políticos capaces de comportarse como personas normales.

Gracias, Dani. Aquí, un amigo.

Viva Málaga.