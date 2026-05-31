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Opinión | En corto

Pedro de Silva

pedro de silva

La defensa del noroeste

Dos personas se protegen del calor usando abanicos, por las calles de Barcelona

Dos personas se protegen del calor usando abanicos, por las calles de Barcelona / MANU MITRU

Hace días, cuando salgo, una vecina que llega me dice a modo de saludo: «esto es fuego». Se refiere, claro, a las altísimas temperaturas para la época del año y el modo en que el sol calca, pero podría ser una premonición. Una primavera de abundante lluvia seguida de un periodo de fuerte sol dará lugar a la acumulación de gran cantidad de biomasa, muy difícil de gestionar en tareas de prevención debido al despoblamiento del campo. Si unimos la inveterada costumbre de las quemas y la alta frecuencia de incendios provocados, este verano podría ser catastrófico en las regiones del Noroeste. Sería ahora el momento de acometer una «estrategia preventiva» y otra para afrontar las emergencias de forma conjunta y bien engranada, lo que, como toda guerra, requiere pruebas y maniobras. El cambio climático no tiene ya fácil remedio, pero es una prioridad absoluta combatir sus efectos.

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