Qué duda cabe que hay grandes diferencias entre el aviador militar Ramón Franco y José Luis, y no solo por el vuelo histórico del Plus Ultra en 1926 entre Palos de la Frontera y Buenos Aires, el primer vuelo transatlántico entre Europa y América del Sur en un solo aparato. José Luis también ha cruzado varias veces el Atlántico, sí, para visitar al dictador venezolano Maduro y atender negocios que le llevaban al país, quizá también Plus Ultra Líneas Aéreas.

El hidroavión Dornier Wal estuvo tripulado por cuatro militares: el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Es verdad que José Luis se ha hecho acompañar en sus aventuras por otro Julio, Martínez, su pagador desde Análisis Relevante, y también es coincidencia que Plus Ultra -la empresa rescatada con dinero público, 53 millones de euros- fuera cofundada por Julio Martínez Sola. ¡Ay, cuántos julitos!

El legado de Ramón Franco y sus compañeros de vuelo fue trascendental para la aeronáutica, el de José Luis se cifra -más allá de las presuntas «mordidas»- en el pacto con ETA, la ley de memoria histórica y el blanqueo de los independentistas catalanes. Ramón Franco desapareció en un accidente aéreo en el Mediterráneo y José Luis está llamado a declarar ante el juez los días 17 y 18 de junio. Yo siempre digo que la justicia es coja, pero si te da una patada siempre lo hace con la pata buena, José Luis.

Ahora, Paco de la Torre dice que «es triste que un presidente español como Zapatero esté imputado». Si no fuera como Zapatero, ¿no sería triste? Bueno, yo estoy desconsolado. ¿Y no es también triste que arda el hotel Ibis y Le Grand Café y otro inmueble en Portada Alta y escaseen los bomberos y otros recursos paras combatir las llamas?, ¿y no le parece también triste al ínclito Josele Aguilar que la dirigente socialista Ana Fuentes, gerente aupada por Cerdán, esté también imputada? Más que triste me parece un cáncer político en metástasis acelerada, como revela la tomografía por emisión de positrones. Por eso, José Luis deja legado, como solo pueden hacer los muertos.

En este momento, propongo un vino, Can, de Los Realejos (Tenerife), de reflejos violáceos, y hablamos de que va de suyo que un expresidente del Gobierno tenga alhajas en su caja fuerte, y dos discos duros, ¿cómo no?, y que por las noches podría vestirse de tiros largos, enjoyarse y escuchar una suave música de arreglos de cuerda dramáticos y crescendos intensos. Otra cosa es que estamos normalizando lo anormal. Ya lo hicimos con Juan Carlos I, y mira dónde y cómo está el Campechano.

Pero en este banco de pruebas de la honestidad, con nuestras opiniones y hechos contra la corrupción, y salvando la presunción de inocencia, pues el padre Fran se sienta en el banquillo malagueño a esperar al Papa.

León XIV acaba de dar a la luz la encíclica Magnifica Humanitas, con referencias de Tolkien (su Gandalf) y también a la Torre de Babel y la Jerusalén reconstruida por Nehemías, pero ninguna a Sánchez que acaba de visitarle con gran sintonía. Como dice Pilar Rahola, alguien que no va ni a misa utiliza al Papa para escapar de sus escándalos. Sigo. La ex novia del padre Fran, acusado de abusos sexuales, habla de su intento frustrado de denunciar los hechos ante la misma Iglesia, «el obispo no quiso escucharme», aunque de esto no ha informado el actual ocupante de la cátedra quien, eso sí, pide perdón. Durante meses, dijo la ex del cura, intentó alertar al obispado sobre lo descubierto en el disco duro del sacerdote -ZP tenía dos, dos discos duros, quiero decir-, y a mí que se me vienen a la memoria las víctimas de ETA que llamaban a las puertas de la Iglesia, no ya del obispo Setién, que las tenía cerradas. Y están las penas de otra mujer, Paqui Pino, la ex de Juan Carlos Aragón, semidiós del carnaval gaditano que, ahora, con sentencias judiciales, le llama por su nombre, maltratador, y es el caso que José María González Santos, el anterior alcalde de Cádiz, de Adelante, hoy en racha, tiene que purgar con su mismo jarabe, ¿qué tal sabe, Kichi? Segisfredo Infante, en De Jericó, el relámpago, escribe:

Nada tiene de sí: tal vez la niebla que empaña su mirar sin fondo hacia lo hondo.