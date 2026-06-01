Opinión | En corto
La asignatura más difícil
Me refiero a la objetividad en el análisis y las conclusiones. Es un hecho objetivo que desde el día 1º de la legislatura el PP emprendió una verdadera cruzada contra el gobierno, acompañada de un irresponsable llamamiento a secundarla desde la posición que cada uno tuviera (por desdicha atendido en no pocos casos). Pero es un hecho objetivo que sin unos presupuestos debatidos y aprobados por quienes representan la soberanía popular no se debe gobernar en democracia, más allá de una prórroga circunstancial. Es un hecho objetivo la bonanza económica, el restañado de la fractura territorial y la enorme dignidad internacional de España. Pero también lo es que la corrupción ha alcanzado a altos dirigentes del PSOE y del gobierno, sin que su expulsión baste para sanear haberlos elegido y la ignorancia de sus fechorías. La conclusión es que solo el elector puede poner a cada uno en su sitio.
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