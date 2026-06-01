Joyas, hombría y carne de meme

La velocidad del meme supera la del Halcón Milenario. Un día eres expresidente del Gobierno, mediador internacional, invitado habitual en foros geopolíticos y personaje de peso en la conversación pública, y al siguiente se te «memetiza» como una señorona ataviada con pendientes, diademas, collares, pulseras y joyas de todo tipo. Y todo estará por ver, hasta que se dicte sentencia y tal y cual, que diría Gil; esto es, todas esas cautelas previas que se suelen explicitar para curarse en salud y no transgredir antes de tiempo la presunción de inocencia. Pero así, al pronto, sin entrar en demasiado detalle, diera la sensación de que Bambi no vivía precisamente en la Aldea del Arce.

En cuanto a la tasación de las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de autos, pues mire usted, depende; tiene días, como el chiste ese del reloj que cuenta mi padre. La valía o el precio del ajuar pareciera moverse entre los 30.000 y los cinco millones de euros, dependiendo de si se le pregunta al portavoz del afectado, a un joyero de televisión o a media España en Twitter. En cuestión de minutos, los expertos en política internacional de los debates televisivos fueron sustituidos por catedráticos en collares, pulseras y abalorios. Y España pasó del debate político y judicial al debate sobre los complementos.

Y, por supuesto, el meme que no corre, vuela. Aparecieron y siguen apareciendo memes. Muchos memes. Y quizá, como digo, uno de los primeros fue el de la señorona enjoyada. Pero ojo con ello, porque las referencias personales al exceso de ornamentación en lo que se refiere a alhajas, pedrería y abalorios no tienen por qué sexualizarse, que de algo tendrá que valer el medio siglo de limpísima democracia que llevamos a nuestras espaldas. Al fin y al cabo, meterse a hablar de la actual situación política que España soporta en cuanto a tráfico de influencias, comisiones ilegales, contratación pública bajo sospecha, colocación de afines, escándalos sexuales afectos a cargos públicos, financiación irregular y puertas giratorias… sería perderse en detalles sin importancia.

Lo verdaderamente crucial, lo imprescindible, es dejar clara constancia, desde el más razonable uso de la libertad, de que un hombre puede llevar joyas. No nos llevemos las manos a la cabeza. La historia de la cultura popular masculina tiene más de un referente que podría tirar por la borda a la señorona de las joyas. Acuérdense ustedes del sargento M. A. Baracus, del inolvidable Equipo A, que hoy por hoy tardaría día y medio en descargar el ajuar en el filtro de seguridad del aeropuerto si es que le diera por volar. Aquello no se sabía si era más un soldado de fortuna, como decía la intro, o un «compro oro» ambulante. Pero nadie cuestionó jamás su masculinidad, por la cuenta que traía.

¿Y acaso no era Sauron, indiscutible villano de la fantasía épica, el Señor de los Anillos? Y si quisieran ustedes tirar de tradición, ahí están los guerreros espartanos popularizados bajo el outfit de los 300, que precisaban horas de aceite corporal, peinado de barbas y colocación de pendientes, pulseras, brazaletes y demás arreos, y no más que un salto para arrojarse de lleno a las Termópilas.

Hablemos también de tiempos modernos: ahí están las estrellas del rap, que bien han sabido construir su particular iconografía a cuenta de cadenas monumentales, relojes del tamaño de una brújula náutica y anillos capaces de alterar el campo gravitatorio terrestre. Nadie se sorprende. Forma parte del personaje.

Con todo, y concluyo la casuística más allá de toda ironía, bien saben ustedes, al igual que yo, que estos memes no hablan tanto de las joyas ni de la masculinidad o la feminidad como de la irreversible necesidad del pueblo español de reírse de sus dirigentes y criticar, de una manera o de otra, la avalancha de corruptelas que nos asola.

Y bien pudiera ser posible que cualquier político narcisista y hecho al cemento armado facial, tan de moda últimamente, fuera capaz de sobrevivir a una crisis política, a una negociación internacional, a una tormenta mediática o incluso al banquillo. Pero sepan también que lo realmente difícil, yo diría que imposible, es sobrevivir al cachondeo y la indignación de un país entero armado con conexión a internet y cualquier aplicativo de IA para crear imágenes.