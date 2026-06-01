Y el pan subió este domingo

Último domingo de mayo, ya con calores de julio y, antes de bajarte a la playa, toca recoger el pan. El de la tienda, que además de cajista es un cachondo, te recibe a su manera: «Niño, la barra ha subido hoy». Pero qué mosca le ha picado a Pepe. «Déjate de tonterías, que la hipoteca dicen que vuelve a subir», le respondes.

«¿No decía Ibon Navarro que cada vez que abre la boca, sube el pan. Pues toma, afloja el bolsillo que ya estás tardando. Se nos va. Están diciendo que se va a Belgrado, aunque también hay rumores de que se va al Barcelona. El caso es que me han dicho muy temprano que se ha despedido de su gente», te explica. Panaderos y taxistas son de los que más madrugan y, desde luego, de los primeros en saber qué se cuece en la ciudad.

Pepe es de los que está abonado al Unicaja desde que se jugaba en Ciudad Jardín. La última vez que nos vimos, viendo el play off casi imposible, hablaba de lo que debería tener en la cabeza Ibon: «Le quedará un año de contrato y todo lo que quiera, pero habiendo ganado cuatro títulos en una sola temporada, y con lo mal que ha ido todo durante 2026, ¿cómo le vas a decir que no a un equipo de Euroliga?».

Pues eso mismo. Que sí que había debate, Ibon. Tarde o temprano tenía que subir el pan. Y ha sido este domingo. Todo se empezó a mover el día que dijiste que querías jugar la Euroliga. Añadiste en 101 TV que si te referías a disputar la máxima competición continental con esta plantilla, que si lo de la NBA Europa. Para Pepe lo tenías todo medio organizado, o tú o tu agente.

Sin embargo, nadie podrá reprocharte de que sí que emprenderás nuevo rumbo por propia decisión: «Me gustaría irme de los sitios y que me echen de menos antes de que me echen de más», alegabas en Zona Verde. Ahí también mostrabas tu pasión por la gente de Málaga, con el club, con la ciudad, con la flexibilidad para configurar la plantilla...

Aún con todas esas certezas seguro que también han pesado muchas otras cosas. En sala de prensa has mencionado más de un domingo a tu hijo, cuando terminado el partido en el Carpena tenías que pensar ya en la familia. «El baloncesto es importante para mí, pero después hay cosas que son más importantes», también has repetido más de una vez.

La afición cajista despertará este lunes habiendo digerido la noticia. O quizás no. Igual tienen que pasar semanas, incluso meses, hasta asumir que ya no estará el club en manos de ese mágico plan que siempre sacaba de su chistera el técnico vasco.

Quedará de alguna forma huérfana toda una ciudad abonada durante décadas a la magia del Carpena, a la posibilidad de ir aún más allá de aquellos éxitos cosechados en su día con Sergio Scariolo o con Boza Maljkovic. Ahora la marea verde sí que podrá parafrasear a José Mota o a ti mismo, refiriéndote al propio humorista: «El que venga detrás, no te digo que lo mejore, que lo iguale».

Será muy difícil que se puedan igualar los números del mago vitoriano. Hoy el Unicaja despierta obligado a activar un plan de emergencia que el propio Ibon, con toda la honestidad que siempre le ha caracterizado, parecía querer evitar.

En el deporte de elite, el éxito termina por convertirse en un monstruo casi insaciable. Esas «nuevas cepas» que tuvieron que plantarse tras levantar cuatro títulos no terminaron de germinar. El esfuerzo titánico de Ibon por devolverle a Málaga lo que tanto le ha dado amenazaba con devorar su propia salud y la de su entorno. Hay cosas mucho más allá de la pizarra, en efecto.

Termina un ciclo. Un periodo inolvidable, escrito en letras de oro, a modo de idilio perfecto entre todos y cada uno de los que conforman la gigantesca masa social del Unicaja. Nadie podrá decir nunca que Navarro se marcha por dinero. Tampoco por una traición cocinada en Alemania o Serbia. Pepe asegura al darme la barra de pan que el entrenador vasco se va por respecto a todos nosotros. Su instinto de supervivencia va más allá del apego, que siempre mantendrá, a la Costa del Sol.

Para qué estirar el chicle otro año más. Era lo que ponía el contrato, el papel firmado. De los sitios hay que irse antes de que te echen de más. Para qué erosionar una leyenda grabada a fuego, en letras de oro. Gracias por tanto, Ibon. Ojalá iguales en otro destino lo que le dejas a Málaga. ¡Suerte!.