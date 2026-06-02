Opinión | En corto
Buscando signos para entender
Un cordaje de cirros del tipo fibratus, paralelos y estáticos, servía de pentagrama a una sucesión de altocúmulos sueltos (floccus) que desfilaba por él llevado por el viento. Como venía de escuchar música, la inercia de la melodía me hizo imaginarla en el pentagrama, y cuando un par de cornejas cruzaron por el aire, perdiendo altura al acercarse, imaginé que lo hacían para esquivarlo.
En realidad el desfile de altocúmulos tendría lugar cuatro o cinco mil metros por debajo de las cuerdas de cirros, y las cornejas pasarían otro tanto más abajo de los altocúmulos, pero así nos montamos todas las historias, empezando con la del Zodiaco, mezclando planos y distancias a la medida de nuestros ojos. De igual modo los hechos de la historia no serían comprensibles sin aplanarla previamente. Lo malo es que esto es mucho esperar para entender algunos que nos está tocando vivir.
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