Empezar a trabajar, otra vez

Se puede pensar que el tema de los tiempos quizá no está muy afinado últimamente, pero la verdad es que ahora tocaba analizar la temporada acabada, pensar en cómo plantearse lo que viene de manera inmediata y de la conveniencia de más o menos cambios en la estructura. Pero no, las circunstancias operan a discreción y ahí lo tenemos: dejemos lo que tengamos en mente, que toca despedirse del entrenador.

Este pasado domingo, Ibon Navarro ha comunicado al club que ejecuta la cláusula de salida y no completará su último año de contrato en la temporada que viene.

En la hora de la despedida del entrenador vitoriano, y dejando de lado la importancia que tiene la figura del mismo para lo que le viene al Unicaja en su versión 2026/27, su periplo se cierra dejando una impronta en la historia cajista que lo ha colocado en la cima de los registros del club.

Desde hace mucho tiempo, tengo clara la idea de la fecha de caducidad sobre la figura del entrenador, sea del calibre que sea. Los directivos, los jugadores pueden alargar su estancia en club por varias circunstancias, pero las palabras entrenador y longevidad no suelen ir de la mano.

Con Ibon Navarro ha habido momentos que se podía esperar que fuera una suerte de Gregg Popovich en el Unicaja, aparte de los títulos que ya consiguió con los de la avenida Gregorio Diego, porque se quería entender que la estabilidad en un cargo tan sensible y con tanta exposición era un punto a favor del desarrollo del club.

Nos sabemos de memoria los logros del entrenador, porque son los del Unicaja también, las circunstancias en las que fichó por los malagueños. No se nos debería olvidar que, pese a tener un año más de contrato, el club hizo una oferta de renovación (con el consiguiente aumento de sueldo) y que Juanma Rodríguez verbalizó en la Final a Cuatro de la FIBA BCL en Badalona, momento además donde el estado de forma del equipo era el ideal para que todo el mundo perdiera los nervios.

Y hay que tener esto en cuenta porque de manera justa vemos toda la trayectoria de un viaje que ni muchísimo menos se nos va a olvidar a nadie, pero en este mundo, donde ahora aparece gente viuda del entrenador por su marcha, los mismos hablarían de error mayúsculo y oportunidad perdida si el caso fuera lo contrario. O sea, la continuidad o la ampliación de contrato. Somos así.

Que el Unicaja haya completado una segunda vuelta con media docena de victorias, sólo por delante de Casademont Zaragoza, Hiopos Lleida y los dos descendidos, Covirán Granada y Dreamland Gran Canaria, no fue óbice para que desde la directiva del club se siguiera confiando en un entrenador que ha demostrado en su estancia en Málaga que la gestión de situaciones favorables ha sido mucho más óptima que los momentos de crisis, pero el camino recorrido ha sido tan grato que se echará muchísimo de menos.

Lo cierto es que las sensaciones que en su día se tuvieron por parte de la directiva del club al acabar la temporada 2021/22 fueron más que correctas. Creo que por encima de lo que se podía pensar siendo el más acérrimo de los cajistas, el éxito quizá llegó demasiado pronto, ganando todas las competiciones excepto la Liga ACB y malcriando a gran parte de la afición verde y morada, pensando que lo habitual, por extraordinario que fuera, era lo normal.

He mencionado la gestión de situaciones negativas anteriormente. No sé si será así, pero lo cierto es que el paso que da el entrenador, eligiendo dejar Málaga con contrato en vigor, habla, por un lado, de no confiar en empezar un nuevo proyecto y desarrollarlo con los límites que se autoimpone el club y todos conocen, y el peligro que supone la eterna comparación con el pasado inmediatamente anterior.

Hace no mucho, Ibon Navarro manifestó su deseo de jugar la Euroliga con el Unicaja, algo a día de hoy manifiestamente imposible de no cambiar la realidad actual. Luego intentó arreglarlo metiendo en la ecuación la inconcreta NBA Europa. Entiendo perfectamente el deseo de progreso y la lógica ambición personal de cada uno, mucho más teniendo en cuenta que la hoja de servicios del entrenador tiene en su paso por el Unicaja un repunte que entiendo como lícito que quiera aprovechar y cumplir sus objetivos. De la situación del Unicaja y su estatus en las competiciones europeas hablaré en otro momento.

Con los rumores intencionados o ficticios que lo han ido colocando en los banquillos de Bayern, Galatasaray, Barça, Bahçesehir o Estrella Roja, lo mismo en alguno de ellos acertarán. Lo cierto es que aun quedándose en su casa a partir de julio, el Unicaja tiene que decidir con qué piezas iniciar otra vez el proyecto próximo que no deberíamos comparar en ningún momento, no sería nada útil para nuestra salud mental.

Ibon ha entrado por mérito propio y para mucho tiempo en la historia de un club que la temporada próxima cumple cincuenta años de existencia. Ha sido capital para aportar alegría y felicidad a los que disfrutamos y sufrimos de nuestro equipo, pero también estoy seguro que el Unicaja y lo que hay alrededor del club han dado mucho a Ibon Navarro Pérez de Albéniz. No sólo como entrenador, me atrevería decir como persona. Personalmente, le deseo lo mejor cada día, menos cuando se cruce con mi equipo, porque yo tendré que entender al profesional, pero para mí, el baloncesto sigue siendo mi sentimiento.