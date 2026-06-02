Una calor ya irreversible, irremediable, sobrevenida, traicionera, más que jubilosa, juniolosa. Se acerca la gran estampida. La actividad no cesa en la cosa pública y ahí están los juzgados reventando, los jueces convertidos en Estajanov y los partidos andaluces remoloneando. En España de toda la vida, con el calor lacerante que no te deja vivir, lo que se ha hecho es matar, pero urge ponerse de acuerdo y formar Gobierno andaluz o no ponerse de acuerdo y repetir elecciones. A los grandes problemas del españolito medio, sanidad, vivienda, se añade ahora otro: mar o montaña, la casa del cuñado que tiene piscina o quedarnos en el piso. Tiesos por el mundo. Tiesos con disimulo, tiesos pero con hidalguía.

El agua cálida del mar, hasta cinco grados de aumento, nos espera -o nos ha recibido ya- igual que nos espera la montaña fresca, el camping de toda la vida o los destinos clásicos, si hoy es martes esto es Londres. Hay un niño ahora metiendo el cubo y la pala en la maleta de su madre donde ya cabe un alfiler pero ni una chancla más. No te olvides la crema. Hay un adolescente ahora que ignora que dentro de veinte días va a pronunciar por primera vez en su vida la frase: «No bebo sangría nunca más».

No falta quien emplea más tiempo en la puesta a punto de su automóvil que en arreglar su cuenta corriente, presta a sufrir. Los números rojos son la sangre de nuestros ahorros, que ya no pueden más y van en continua hemorragia. Los blancos solo valen para dar el cante en las analíticas. O vaya usted a saber.

Las vacaciones se acercan pero ya nadie se acerca a la agencia de viajes. Nos cabe el mundo en el móvil aunque para algunos, qué remedio, el móvil es el destino. Viajes interpuestos, gente que viaja a base de ampliar las fotos del que sí viaja de verdad. Nos alimenta que Eufrasio haya ido esta primavera a Islandia. Aunque no sabemos si nos alimenta el conocimiento, la envidia o nos gasta batería. Vital y del teléfono. Junio es como el viernes del año. Un viceverano, un exprimavera, un prólogo, un mes que ha transmutado de suave epílogo primaveral a imitador de agosto. El cambio climático es estar hasta los mismísimos bemoles del verano el día 20 de junio. Junio es una selectividad vital. No todo el mundo aprueba el pase al modo verano. Gente que vive en un invierno continuo. Lo mejor está siempre por llegar pero hasta Pablo Coelho se toma algún respiro en verano y deja de parir frases de almanaque. Puede resultar más productivo mojarse los piececitos. Y pensar con la cabeza propia.