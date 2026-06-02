Málaga sin familias

La revista Forbes coronó a Málaga como la mejor ciudad del mundo para vivir en el año 2023, destacando la gran amabilidad local, las oportunidades de ocio y el maravilloso clima que disfrutamos, todo esto convertiría nuestra ciudad en un idílico lugar donde disfrutar de una enorme calidad de vida y satisfacción.

Muchos de las y los malagueños nos encontramos tremendamente sorprendidos al recibir esta noticia. Por alguna razón nuestra experiencia hace un tiempo que no se equivale a esta descripción. Mientras nuestra ciudad es continuamente glorificada como lujosamente habitable y llena de oportunidades, miles de familias malagueñas se ven obligadas a abandonar sus barrios huyendo de alquileres asfixiantes, trabajos precarios y una agobiante sensación de desesperanza, dejando atrás barrios despojados de vecinas.

Las preguntas surgen espontáneamente al observar la contradicción, ¿quienes han valorado tan positivamente la habitabilidad de Málaga si no han podido ser los malagueños?

Todo comienza a tomar sentido cuando damos con la encuesta en la que Forbes basó su decisión, ni más ni menos que una encuesta realizada por InterNations a 12.000 "expatriados" asentados en 181 territorios distintos. Esto me lleva a preguntarme en qué momento se comenzó a relegar a las familias malagueñas a un segundo plano en cuanto a la valoración de necesidades poblacionales prioritarias se refiere, ¿cuándo pasamos a priorizar el bienestar de una minoría solvente extranjera frente al bienestar de las familias malagueñas?

En algún momento pasó a tomar más importancia la experiencia de extranjeros con alto poder adquisitivo, los cuales buscan un destino distinto a su país de origen para asentarse, sin dejar de lado su estilo de vida, idioma y costumbres originarias, sin interés en adaptarse.

Extranjeros que inventaron un nuevo término para no ser relacionados o nombrados migrantes, ya que consideran que el dinero de sus bolsillos les otorga una categoría superior a quienes ven inferiores, extranjeros que en muchas ocasiones abogan por ideologías que rechazan la migración en su país de origen mientras la ejercen en el extranjero.

En algún momento Málaga dejó de ser de las y los malagueños, de nacimiento o de acogida, para pasar a ser de los turistas y los ‘expats’. En algún momento se empezó a priorizar la calidad de la experiencia de pasajeros temporales por encima de la de las familias de vecinos, que buscan construir un futuro a largo plazo en la ciudad. En algún momento las y los jóvenes normalizamos y asumimos la imposibilidad de la independencia en nuestra ciudad, dejamos atrás la idea de formar familias en las calles que nos vieron crecer y nos acostumbramos a las noticias semanales sobre la compra masiva de residencias por parte de fondos buitres y los desahucios a mayores después de 60 años habitando un hogar, el cual pasará a estar vacío durante largas temporadas y por el que en verano veremos pasar distintos viajeros cada día.