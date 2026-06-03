Niño, cómo va lo de la moción

«Si hay que ir se va pero ir pa ná es tontería», le habría dicho a Feijóo un asesor respecto a la propuesta de Junts de que el líder popular vaya a Waterloo a explicarle a Puigdemont lo de la moción de censura.

-Es una buena oportunidad para conocer Bélgica, me han comentado que hay unos paisajes preciosos y buen chocolate, añade otro asesor. Y la reunión prosigue, a varias bandas:

-Calla, calla, hombre, es todo una trampa del pelanas para reactivarse y tener protagonismo. Nunca nos apoyarán, nos están mareando.

-Puigdemont es un golpista

-Bueno, no te pases, hombre.

-Como que no me pase, si es lo que hemos dicho durante años.

-Ya, pero ahora lo necesitamos.

Entra alguien en la sala:

-Es Aitor Esteban, que si queremos hablar de la moción tenemos que ir a París al palacete ese de cuando la Guerra o la República que les ha dado el Gobierno.

-Joder con los vascos, tan amarrateguis como siempre

-Anda, pues podemos aprovechar el viaje, nos quitamos unos días del calorazo de Madrid: vamos a París y luego a Waterloo. Podría estar chuli.

-Sí, sí, podemos alquilar un coche y nos damos un garbeo bueno.

-A ver señores, nos olvidamos de que necesitamos a Vox y estos nacionalistas de los cojones con Vox no tragan.

-Y nosotros, Alberto, ¿nosotros tragamos?

-A ver, nosotros tenemos que hacer números y proponer una alternativa seria.

-Bueno, lo serio sería no distraer la atención ni cambiar el foco; ya nadie habla de lo de Zapatero y todo el mundo habla de que no somos capaces de conseguir una mayoría alternativa para una moción.

-Acabo de oír a Margallo en la uno diciendo que hay que conseguir un candidato independiente, intelectual y de prestigio para que encabeze el gobierno tras la moción y convoque elecciones.

-Joder con Margallo, y tú para qué hostias pones la uno.

-A quién se referirá con un candidato independiente, intelectual y de prestigio...

-Pues resucitar a Unamuno va a ser difícil, digo yo.

-Se está proponiendo a él mismo.

Entran de nuevo a interrumpir: llama Santi.

-Pero si son solo las doce.

-A este no le vayáis a hablar de Junts ni PNV ni hostias.

-¿Presi, libramos este finde?