Opinión | Viento fresco
Niño, cómo va lo de la moción
Junts quiere a Feijóo en Waterloo para ver a Puigdemont. El PP debate el asunto
«Si hay que ir se va pero ir pa ná es tontería», le habría dicho a Feijóo un asesor respecto a la propuesta de Junts de que el líder popular vaya a Waterloo a explicarle a Puigdemont lo de la moción de censura.
-Es una buena oportunidad para conocer Bélgica, me han comentado que hay unos paisajes preciosos y buen chocolate, añade otro asesor. Y la reunión prosigue, a varias bandas:
-Calla, calla, hombre, es todo una trampa del pelanas para reactivarse y tener protagonismo. Nunca nos apoyarán, nos están mareando.
-Puigdemont es un golpista
-Bueno, no te pases, hombre.
-Como que no me pase, si es lo que hemos dicho durante años.
-Ya, pero ahora lo necesitamos.
Entra alguien en la sala:
-Es Aitor Esteban, que si queremos hablar de la moción tenemos que ir a París al palacete ese de cuando la Guerra o la República que les ha dado el Gobierno.
-Joder con los vascos, tan amarrateguis como siempre
-Anda, pues podemos aprovechar el viaje, nos quitamos unos días del calorazo de Madrid: vamos a París y luego a Waterloo. Podría estar chuli.
-Sí, sí, podemos alquilar un coche y nos damos un garbeo bueno.
-A ver señores, nos olvidamos de que necesitamos a Vox y estos nacionalistas de los cojones con Vox no tragan.
-Y nosotros, Alberto, ¿nosotros tragamos?
-A ver, nosotros tenemos que hacer números y proponer una alternativa seria.
-Bueno, lo serio sería no distraer la atención ni cambiar el foco; ya nadie habla de lo de Zapatero y todo el mundo habla de que no somos capaces de conseguir una mayoría alternativa para una moción.
-Acabo de oír a Margallo en la uno diciendo que hay que conseguir un candidato independiente, intelectual y de prestigio para que encabeze el gobierno tras la moción y convoque elecciones.
-Joder con Margallo, y tú para qué hostias pones la uno.
-A quién se referirá con un candidato independiente, intelectual y de prestigio...
-Pues resucitar a Unamuno va a ser difícil, digo yo.
-Se está proponiendo a él mismo.
Entran de nuevo a interrumpir: llama Santi.
-Pero si son solo las doce.
-A este no le vayáis a hablar de Junts ni PNV ni hostias.
-¿Presi, libramos este finde?
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