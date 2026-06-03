Santa Teresa y los demonios del presente

En su libro sobre el Barroco italiano, Rudolf Wittkower recordaba que uno de los equívocos más frecuentes sobre la escultura barroca consistía en su predisposición a ser contemplada desde varios ángulos, invitando al espectador a circular alrededor de la obra. Esta perspectiva multifocal -axioma que parecía inmutable- se desvanece ante las piezas de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) quien concibe sus estatuas en profundidad, aunque en verdad están compuestas para un punto de vista único y principal. Son tan «reales -prosigue Wittkower- que parecen respirar el mismo aire que el espectador» por cuanto necesitan el espacio que las rodea, pero a la vez el «clímax de la acción» solamente adquiere su completa razón de ser desde una visión frontal, al modo de la imagen pictórica.

Quiero pensar que este principio transgresor anida en el homenaje que los alumnos de primero de Bachillerato del IES Río Verde de Marbella han realizado en honor del escultor italiano (además de pintor, arquitecto y escenógrafo); y en concreto sobre la que está considerada su escultura más paradigmática: 'El éxtasis (o transverberación) de Santa Teresa' (1645-52, Roma, Santa Maria della Vittoria, capilla Cornaro). Bajo la tutela de los profesores de dibujo Alicia Peláez y Sergio Castillo, los estudiantes han realizado una réplica a carboncillo sobre 42 hojas de papel Guarro DIN A2, que debidamente unidas conforman un panel de 3,56 x 3,15 m., casi las mismas medidas del original y que proclama ser lo que es, un «enorme cuadro» (como Bernini concibió el suyo, solo que en mármol). El efecto pictórico se realza por sus dimensiones (puedo asegurarles que realmente impresiona), por la destreza gráfica (excelentes las luces, sombras, plumeados y transiciones) y por el acierto al situarlo en una zona abierta de mucho tránsito: junto al gimnasio y frente a la pista polideportiva.

La obra completa / J. M. S.

No obstante las dificultades técnicas y compositivas (nada fácil habrá sido engarzar cada fragmento con su par), este proyecto también transgrede -aunque no lo parezca- ciertas convenciones artístico-sociales. De entrada, la elección de un motivo religioso (en concreto, católico), cuando en muchos centros de enseñanza públicos están proscritos crucifijos y belenes; se prioriza una imagen de menor difusión en el universo de los medios de masas, a diferencia de otras más icónicas (léase famosas) como la 'Mona Lisa', el 'Guernica', la lata de sopa Campbell’s o el tiburón de Hirst; la fidelidad al original quiebra toda posibilidad de captar la realidad mediante la «modificación de lo imaginario», según establece la praxis del dibujo contemporáneo; una traducción de lo real, por cierto, que ni siquiera recurre a tropos visuales o alegorías para encubrir su familiaridad, como ocurrió, por ejemplo, en la pintura apropiacionista de los ochenta. Queda claro que un afán de transparencia y visibilidad traspasa esta magnífica obra (como la flecha el corazón de la santa); una hipervisibilidad no carente de riesgos pues, según Baudrillard, es el signo del apocalipsis; peligro del que Santa Teresa ya advertía a sus hermanas: «Mirad que en pocas moradas de este castillo dejan de combatir los demonios».