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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Sin los nacionalismos en España no hay estado

Resulta evidente que es el rechazo a Sánchez y no el atractivo de su propia oferta política lo que mantiene altas las expectativas electorales de Feijóo. De hecho hoy por hoy esa oferta política nadie sabe bien cuál es, sea porque no la tenga, no haya sabido explicarla o no le parezca oportuno hacerlo. El ofrecimiento de un pacto a los nacionalistas para sacar a Sánchez de Moncloa y luego convocar elecciones es, pese a tratarse de un brindis al sol, su primer movimiento estratégico hasta ahora. En mi opinión debería ser capaz de sostenerlo y agotar sus posibilidades, y no porque estas existan realmente, sino porque en el camino habría de desarmar su absurda política antinacionalista y rebajar la tensión en ese frente, tan mala para el Estado. Cualquier cosa que despolarice la polarización, por pequeña que sea, es buena per se, además de serlo la reconstrucción del centro nacionalista.

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