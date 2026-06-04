Tabernas y librerías

Acabo de pasar por la calle Ángel, en pleno centro histórico de Málaga. Una placa junto a un portal recuerda que allí nació en 1931 María Victoria Atencia, poetisa, aviadora, Premio Nacional de las Letras. No sé si cuando nació había aquí tantas tabernas. Seguramente sí. Las de ahora son de pega. Para turistas. Abiertas hace poco simulan con su decoración y azulejos ser de esas de las que llevan un siglo abiertas. Están destinadas a los turistas, aunque para una emergencia puede uno entrar y atizarse una cerveza bien fría. Imagino, que ya es mucho imaginar, a Atencia correteando por aquí; la trama urbana era otra, tal vez. Quizás pasaban coches, pocos coches, coches negros solo de potentados. Fue el año en el que se inició la Segunda República. La placa es azul y oblonga. Hay que meter la palabra oblonga en un texto de cuando en cuando, aunque un texto ha de quedar redondo y no oblongo, que es algo más imperfecto. En ella, colocada por el Ayuntamiento, se describen brevemente algunos hitos de la biografía de Atencia.

Antaño, la información de este tipo de inscripciones era cerrada y finita en sí misma. Hoy en día, este mismo día, en un rato, habrá decenas de personas con su cañita en la mano que tal vez reparen en ella. En la placa. Y acto seguido busquen en el móvil datos sobre quién es esta señora, de gran talento y magnetismo, admiradora de Rilke. Prosigo mis pasos para atar bien esta columna-paseo, esta columna a lo flanêur, que es como los franceses llaman en la tradición literaria al observador-escritor que va captando lo que ve y lo va metiendo en su escrito. Moderado calor.

Entro en calle Nueva y me ingreso en la casa del libro. Lo primero que veo es la nueva novela de Eduardo Mendoza. La abro, ah, qué placer gorronear lecturas. En una visita bien aprovechada a una librería puedo leer diez solapas o biografías de autor o las primeras páginas de algún volumen. Lo hago con esto de Mendoza, ‘La intriga del funeral inconveniente’ (Seix Barral). Me descojono. Mendoza me saca una risotada y eso va a ser lo mejor del día. La historia arranca con un reporterín joven que hace una crónica de un entierro y no sabe bien el pobre el jaleo, lío, que esto le va a ocasionar. No solo a él.

Curioseo a ver si hay algo de Atencia pero me enredo en el estante de novela negra. De allí puede salir uno con veinte ideas para matar. Imagino a todos esos cadáveres de todas esas novelas levantándose de madrugada cuando la librería esté desierta, organizando una tertulia, contando cada uno cómo fue asesinado. Y las tabernas tan cerca.