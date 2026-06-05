5 de junio: Málaga también se juega el empleo, la salud y la vida

Cada 5 de junio hablamos del Día Mundial del Medio Ambiente, pero ya no podemos hacerlo como si fuera una fecha simbólica más. En Málaga, la crisis climática no es una amenaza lejana: está en el campo, en las obras, en la limpieza viaria, en la logística, en la hostelería y en los barrios donde muchas familias no pueden protegerse adecuadamente del calor.

Desde CCOO lo decimos con claridad: no hay transición ecológica sin justicia social, ni acción climática efectiva sin empleo digno. El cambio climático ya afecta directamente a las condiciones de trabajo y a la salud de las personas trabajadoras. Quien trabaja al aire libre sabe que el calor extremo no es una incomodidad; es un riesgo laboral que puede provocar golpes de calor e incluso la muerte.

En Málaga hemos visto temperaturas superiores a los 40 grados antes incluso del verano. En comarcas como Antequera, Axarquía o Guadalhorce se han registrado episodios extremos que obligan a cambiar la forma de organizar el trabajo. No podemos seguir actuando como si el riesgo térmico empezara en julio y terminara en agosto. El calor se adelanta, se prolonga y golpea con más fuerza a quienes tienen empleos más precarios.

Por eso reclamamos que la prevención de riesgos laborales se adapte de verdad al cambio climático. No bastan recomendaciones generales. Hace falta negociar protocolos en las empresas, adaptar horarios, reducir cargas físicas, reorganizar las tareas más duras en las horas de menor temperatura, garantizar agua, sombra, descansos, zonas frescas, ropa adecuada, formación y primeros auxilios. Y todo ello debe hacerse antes de que llegue la ola de calor, no cuando ya tenemos personas afectadas.

Los datos son una advertencia. En Andalucía se han registrado accidentes laborales, más de un centenar en 2025, vinculados a temperaturas extremas, radiación y calor, y desde CCOO venimos alertando de que las muertes reales relacionadas con golpes de calor pueden ser superiores a las reconocidas oficialmente. Detrás de cada cifra hay una persona, familia y la pregunta que debemos hacernos como sociedad: ¿se pudo evitar?

También debemos mirar al campo malagueño. La sequía no sólo vacía embalses; vacía jornales. Cuando falta agua, se reduce la producción, se pierden campañas, se hunden rentas familiares y se destruye empleo. En Málaga, en 2025, la caída de la contratación en agricultura y pesca y la pérdida de afiliación en el Sistema Especial Agrario reflejan que la crisis climática tiene consecuencias laborales muy concretas.

La Axarquía es el ejemplo más evidente. Durante años se ha apostado por un modelo de expansión de determinados cultivos sin una gobernanza eficiente del agua, mientras el cambio climático hacía más frecuentes las sequías. Cuando se pierden cosechas de mango, aguacate u otros cultivos, no solo pierde el productor: pierde el empleo, el comercio local, el territorio y la cohesión social.

Por eso defendemos que el agua no puede tratarse como una mercancía ni como un simple factor económico. El agua es un bien común, un derecho humano y una condición básica para la vida, salud, igualdad y actividad económica. Necesitamos una gestión pública, transparente y socialmente justa, que priorice el abastecimiento humano, proteja los ecosistemas, apoye a la agricultura y ganaderías familiares, y frene la especulación con los derechos de agua.

Hablar de medio ambiente en Málaga es hablar también de empleo de calidad. La transición ecológica debe crear trabajo digno en energías renovables, rehabilitación energética, movilidad sostenible, economía circular, gestión forestal, cuidados, adaptación climática de centros públicos y modernización del tejido productivo. Pero esa transición no puede hacerse contra las personas trabajadoras ni de espaldas a los territorios. Debe planificarse, anticiparse y negociarse.

Reclamamos diálogo social real. Las empresas deben incorporar la sostenibilidad en los centros de trabajo, calcular su huella de carbono, implantar sistemas de gestión ambiental, desarrollar planes de movilidad sostenible y reconocer la figura del delegado o delegada de medio ambiente. La acción sindical es imprescindible para que la transición ecológica no se quede en discursos verdes mientras se mantienen empleos precarios y riesgos invisibilizados.

Este 5 de junio, desde CCOO reivindicamos una transición justa, empleo de calidad, prevención real frente al calor extremo, gestión pública del agua, protección de los colectivos vulnerables y participación sindical en todos los cambios productivos. No aceptamos que se utilice la crisis climática para recortar derechos ni que se niegue su existencia mientras las personas trabajadoras ponen el cuerpo en los días más duros del año.

Defender el medio ambiente en Málaga es defender a quienes trabajan bajo el sol, a quienes viven en barrios sin sombra ni climatización suficiente, a quienes dependen del campo y a quienes se desplazan cada día para ganarse la vida. Por el clima ya, sí; pero con justicia social, derechos laborales y la clase trabajadora dentro de la solución.