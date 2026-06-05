Qué bonito tienes el cactus

Muchos de mis compañeros de oficina, y los suyos, tienen una planta en la mesa. Una plantita. A lo mejor usted está ahora de buena mañana leyendo este artículo en papel o en el ordenador o móvil y tiene también su plantita. Ahí, dando compañía y color, oxígeno. Sin pedir nada a cambio.

La planta que cada uno tiene define un poco su carácter. Ya no se estilan las margaritas. Que conste que no estoy lanzando una indirecta a los dos o tres que tengo a la vista y que tienen un cactus. El cactus es el único ser vivo de la oficina que no finge que le caes bien. El cactus no es una planta. Es un reproche vegetal. El resto de plantas son hipsters o piden que las riegues. No pide agua. No pide luz. No pide cariño. Solo exige que no lo toques. Exactamente lo que me pasa a mí muchos días. El cactus te observa con alma neutra. El trato es que si te acercas te clava una púa. Es una actitud honesta. Casi noble. El cactus sobrevive al aire acondicionado y a la calefacción. Y no protesta ni pretende subirla ni bajarla. Tener un minicactus junto a los bolígrafos, la libreta, los folios, el teclado es una declaración de principios. El poseedor admira la dureza de tal planta, si es vago se alegra de que no exija mantenimiento. Pasan los años y se exclama, no veas el cactus, la de tiempo que lleva conmigo. Luego te empieza a tocar los bemoles la idea de que puede durar más que tú. No solo en la oficina.

Cuando los pascueros en macetitas que muchas veces se regalan a los empleados en Navidad llegan a final de enero ajados, surge un espectáculo de degradación que quizá sea una metáfora de la propia empresa. Si persisten robustos pudiéramos estar ante una plantilla diligente y cuidadosa. O que tiene mucho tiempo libre. Cuántas veces en las oficinas de una diputación, de un ayuntamiento, de un concesionario de coches, de una correduría de seguros, habrá puesto un empleado en Google: cómo cuidar un minicactus. Se empieza por ahí y, navegando, navegando, se acaba en una página en las que dan consejos sobre como prevenir los accidentes cardiovasculares. Si de por medio se ha pasado por una web en la que se ponderan los beneficios de los arándanos, pues ya está la mañana echada. Y eso sin echarle un ojo al Marca. Ni a la planta.