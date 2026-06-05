Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Congestión turística del Mercado de AtarazanasUbicación de la Nueva RosaledaHub de Unicaja en el PTASecuestro de una joven CampanillasPIB per cápita en MálagaApuñalamiento en la Alameda de ColónFundación Unicaja renueva a José Manuel DomínguezViviendas en Teatinos
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Busquemos la mano que mece la cuna

Es lógico indignarse ante el vídeo de la profesora jubilada lanzada contra el suelo por un policía antidisturbios en una manifestación en Valencia. Pero, aunque sea una metáfora de los tiempos que corren, resulta demasiado fácil clamar frente al autor del empujón, cuyo papel equivaldría -salvando muchas distancias- al de quienes son carne de cañón en una guerra. Por encima habrá toda una cadena de mando, a la que corresponde medir el tono y grado de la respuesta policial frente a unos manifestantes de imposible violencia. ¿Es impresión mía, viendo fotos e imágenes, que últimamente se ha endurecido la de las distintas policías?. Yendo más arriba, ¿guarda relación ese fenómeno con el cambio ideológico, vestido de ropaje jurídico, que de un tiempo acá, subiendo peldaños de dos en dos por la confusa vía de los desórdenes públicos, ha ido criminalizando manifestaciones no violentas?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan
  2. La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
  3. El padre de Pablo Picasso ya tiene su escultura en la Plaza de El Ejido de Málaga
  4. Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón
  5. Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Las Palmas esta temporada 2025-2026
  6. Suspenden el trabajo presencial por estrés térmico en una sede judicial de Fuengirola: 'Es un riesgo evidente para la salud y no será un caso aislado
  7. La playa a una hora de Málaga que 'The Times' define como la 'más infravalorada' de toda España: 'Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen
  8. Así empezó el incendio del hotel Ibis en Málaga: las cámaras de seguridad captan las imágenes del momento de la explosión

Qué bonito tienes el cactus

Qué bonito tienes el cactus

YoGo Loco: la marca malagueña que reinventa el yogur helado

YoGo Loco: la marca malagueña que reinventa el yogur helado

Triste final a una gran aventura

Triste final a una gran aventura

Unicaja 2026/2027: Plantilla más larga con 14 jugadores profesionales... como mínimo

Unicaja 2026/2027: Plantilla más larga con 14 jugadores profesionales... como mínimo

La comunidad del IES Los Colegiales de Antequera exige un nuevo centro

La comunidad del IES Los Colegiales de Antequera exige un nuevo centro

La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop

La fiebre del pistacho multiplica por cinco la producción anual del grupo malagueño Dcoop

Comienza la segunda fase de la venta de entradas del Málaga CF - Las Palmas de La Rosaleda

Comienza la segunda fase de la venta de entradas del Málaga CF - Las Palmas de La Rosaleda

Rehabilitan el jardín árabe del parque de Los Tres Jardines, en San Pedro Alcántara

Rehabilitan el jardín árabe del parque de Los Tres Jardines, en San Pedro Alcántara
Tracking Pixel Contents