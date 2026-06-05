Opinión | En corto
Busquemos la mano que mece la cuna
Es lógico indignarse ante el vídeo de la profesora jubilada lanzada contra el suelo por un policía antidisturbios en una manifestación en Valencia. Pero, aunque sea una metáfora de los tiempos que corren, resulta demasiado fácil clamar frente al autor del empujón, cuyo papel equivaldría -salvando muchas distancias- al de quienes son carne de cañón en una guerra. Por encima habrá toda una cadena de mando, a la que corresponde medir el tono y grado de la respuesta policial frente a unos manifestantes de imposible violencia. ¿Es impresión mía, viendo fotos e imágenes, que últimamente se ha endurecido la de las distintas policías?. Yendo más arriba, ¿guarda relación ese fenómeno con el cambio ideológico, vestido de ropaje jurídico, que de un tiempo acá, subiendo peldaños de dos en dos por la confusa vía de los desórdenes públicos, ha ido criminalizando manifestaciones no violentas?
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan
- La Junta de Andalucía no pidió un informe previo a Costas para autorizar el nuevo restaurante del paseo marítimo de Pedregalejo
- El padre de Pablo Picasso ya tiene su escultura en la Plaza de El Ejido de Málaga
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón
- Play off de ascenso a Primera División: Así ha sido el cara a cara entre el Málaga CF y la UD Las Palmas esta temporada 2025-2026
- Suspenden el trabajo presencial por estrés térmico en una sede judicial de Fuengirola: 'Es un riesgo evidente para la salud y no será un caso aislado
- La playa a una hora de Málaga que 'The Times' define como la 'más infravalorada' de toda España: 'Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen
- Así empezó el incendio del hotel Ibis en Málaga: las cámaras de seguridad captan las imágenes del momento de la explosión