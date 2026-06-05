El fetichismo de la madurez

Con la madurez he descubierto, entre otras cosas, que soy fetichista. A los dieciocho años, más o menos, hice otro hallazgo vital que, afortunadamente, se desvaneció con el tiempo, ese señor que ‘todo lo cura’, al que apela la sabiduría popular: ya no era capaz de reír con las aventuras y desventuras de Mortadelo y Filemón del inefable Ibáñez. La vida ya no parecía ser de color de rosa, sino que esbozaba, como el supervillano Joker, el rigor mortis de los silenciosos habitantes involuntarios del pudridero del sobrio Monasterio de San Lorenzo del Escorial en tiempos de Felipe IV. Embutido mentalmente en los ropajes negros y pardos de la Corte de los Habsburgo, con el rostro de cera, había roto definitivamente el cordón umbilical con las entrañables historietas de los tebeos, con la agitada vida de ‘El Jabato’ y la pulcra e inteligente poesía visual de Asterix, pensando que estas páginas coloreadas eran cosa de niños, un impedimento, en definitiva, para quien sueña ser filósofo.

Otoño existencial

Y descubrí en pleno otoño existencial las huellas de un placer táctil recurrente, adictivo, al pasar la yema del dedo índice por la burbuja satinada central, de pigmentos seductores y brillantes, de la excelente novela gráfica ‘Logicómix. Una búsqueda épica de la verdad’ obra colectiva de A. Doxiadis, A, C.H. Papadimitriou, A. Papadatos y A. Di Donna, publicada por la editorial Salamandra de Barcelona en el ya lejano 2014. Aunque siempre hay quien ve en muchos libros oportunidades perdidas, lo cierto es que éste y, en particular, su condición de objeto, logró despertar mis sentidos y me persiguió durante una semana, llamándome constantemente a la puerta, llenando mis vísceras de traviesas culebras cognitivas, al tiempo que me permitió recuperar los paraísos perdidos de la infancia. Y todo ello gracias al abigarrado lenguaje de los cómics, heredero de los legendarios jeroglíficos egipcios. No puedo evitar que las piruetas de la memoria me transporten de inmediato a las estampas de los Caprichos del intelectual ilustrado Francisco de Goya y, en concreto, a su archiconocido número 43: «El sueño de la razón produce monstruos». La serie de los Caprichos consta de 80 grabados realizados entre 1793 y 1796 y para ello empleó el aragonés aguafuerte y aguatinta.

Los grabados de Goya tienen mucho de jeroglífico y, si me apuran, de su versión contemporánea: la novela gráfica. Casi de puntillas, y con permiso de los especialistas, sugiero aquí que el Capricho número 43 de Goya y el ‘Logicómix ‘ son manifestaciones culturales capaces de suscitar los tres placeres más gozosos a los que se refiere en 1712, el célebre escritor y político británico Joseph Addison (1991), gracias a la feliz conjunción de los placeres propios de la vista, el entendimiento y la imaginación.

La imagen no tiene nada de anecdótico en el buen hacer como ilustrador de Alecos Papadatos ni en el tratamiento del color por parte de Annie di Donna. Si Addison tiene razón, «la vista es una especie de tacto más delicado y difuso», capaz de permitirnos el acceso a «las partes más remotas del universo». Me gusta la visión cinematográfica que perfila y vivifica las escenas del cómic, dotadas de una teatralidad sincera, a lo Caspar David Friedrich. Me refiero a esta acepción del término a la que se refiere el historiador y crítico de arte Michael Fried. La exposición básica de estas ideas se encuentra en Absorption and theatricality (1980), traducido como ‘El lugar del Espectador: Estética y Orígenes de la Pintura Moderna’ (2000). La imagen no solo acompaña al texto con eficacia, sino que se revela ella misma como texto, un texto que contiene un movimiento dramático pleno. Así, por ejemplo, el color dibuja a sus anchas una atmósfera solemne a tono con la representación de la ‘Orestíada’ de Esquilo, la analogía más cercana a «la búsqueda épica de la verdad» del filósofo, matemático, lógico y reformador social Bertrand Russell (1872-1970) protagonista por derecho propio de la historia que nos ofrecen Apostolos Doxiadis y Christos H. Papadimitriou.

‘Principia mathematica’

El hilo conductor de la misma es una conferencia impartida por Russell en Estados Unidos, allá por 1939 y en el contexto de la controvertida intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, sobre el papel y el valor de la lógica en los asuntos humanos. El sueño de Russell y sus ‘Principia mathematica’ es el viejo anhelo del ‘calculus ratiocionador’ de Leibniz (1646-1716), del lenguaje lógicamente perfecto, preciso y riguroso. Para ellos «no hay atajos hacia la verdad», siendo esta última el auténtico leitmotiv de la actividad intelectual, de su viaje desde la duda hasta la certeza: una innegable fuente para los placeres del entendimiento.

Se trata de una búsqueda fundacional –la de los fundamentos de las matemáticas- en la que sus artífices aparecen como ‘cartógrafos’, dado que pugnan por «volver la confusa realidad tan clara como un mapa», haciendo simple lo complejo (la vieja ‘navaja de Ockham’ que prescribe no multiplicar los entes sin necesidad). En cualquier caso, convendría valorar si este ejército de gigantes no acabó confundiendo su realidad con sus mapas. Gigantes como Boole, Frege, Bolzano, Cantor, Hilbert, Peano, Moore, Russell, Whitehead, Wittgenstein, Schlick, Carnap o Gödel, por citar a unos pocos. En particular, Logicomix examina esta etapa apasionante de la historia de las matemáticas a través de la propuesta logicista de Frege y Russell, según la cual, las verdades de la aritmética son reducibles a la lógica simbólica, siendo la lógica un instrumento para modelar la realidad, no una mera herramienta de cálculo. La matemática se convierte en una rama de la lógica, en una simple extensión de esta última, en la que se fundamenta. Russell creyó haber logrado con éxito y fervor platónico la construcción de entidades matemáticas problemáticas (los números), a partir de entidades lógicas menos problemáticas (las clases de la teoría de conjuntos). Los intuicionistas como Brouwer o Heyting, afirmaban que los números eran, por el contrario, construcciones mentales. Para formalistas como Hilbert (1862-1943), las matemáticas deben ser formalizadas sobre una base axiomática, incluida la demostración de que dicha axiomatización es consistente, es decir, que no entraña ninguna contradicción. En 1931, Kurt Gödel (1906-1978) echó por tierra en un artículo de un puñado de páginas el ambicioso programa de Hilbert y, por extensión, también el de los logicistas como Russell, al demostrar que la aritmética y cualquier sistema basado en ella es, por necesidad, incompleta (hay una fórmula bien formada aritmética que es verdadera, pero que no es ni demostrable ni refutable). Como por arte de magia, el fracaso de los programas de Russell y Hilbert, que Von Neumann bautizó como «el fin de un sueño», dio paso a la teoría de la computación de Alan Turing (1912-1954). Sigamos con los sueños.

‘El sueño de la razón produce monstruos’

El título del grabado de Goya ‘El sueño de la razón produce monstruos’ es ambiguo. Se me antoja que la expresión ‘el sueño de la razón’ admite, al menos, dos interpretaciones –ambas en consonancia con la imagen del durmiente y un ejército de animales inquietantes revoloteando a su alrededor. O bien que la razón, al soñar, abandona el camino de la lógica y la racionalidad conceptual, para caer en brazos de las pasiones, las pulsiones y la imaginación, creadoras de monstruos. O bien que los excesos de la lógica, entendida como un ideal inquebrantable, son capaces de alumbrar un mundo monstruoso, donde lo humano y, en particular, las pasiones, las pulsiones y los productos de la imaginación quedan aplastados por la diosa razón. Compleja dualidad ésta. Es como si tuviésemos que elegir entre la razón, frente a los excesos de la imaginación y las pasiones, o la imaginación y las pasiones, frente a los excesos de la razón. ¿Cuál sería su elección personal en este caso? ¿Qué es lo realmente importante para nosotros? ¿Ilustración o Romanticismo? ¿Kant o Nietzsche? ¿Y hay que elegir?

Como cuenta el prototipo del lector y destacado escritor canadiense-argentino Alberto Manguel en su lúcido ‘Nuevo elogio de la locura’ (2006), el día en que cumplió noventa años Bertrand Russell hizo el siguiente comentario: «A lo largo de toda mi vida, he oído decir que el hombre es un animal racional, y todavía no tengo ni una sola prueba de que así sea». Sin caer en esta deriva escéptica, el historiador Johan Huizinga (1954) nos propone seguir una vía evolutiva de nuestro progreso civilizatorio, desde nuestra condición como ‘sapiens’, pasando por el ‘homo faber’, para culminar en el ‘homo ludens’, pues en la génesis y el desarrollo cultural tiene un papel crucial lo lúdico y la voluntad de aventura, más que la búsqueda del saber y el mundo del trabajo.

La enorme talla intelectual y artística de Goya nos pone en la pista, seguramente porque él vivió esta dualidad en su propia piel, y nos legó su solución pictórica como respuesta dialéctica, sin renunciar a ninguna de las dimensiones confrontadas. Algo parecido encontramos en Freud, cuando nos recuerda que debemos reprimir las pulsiones –especialmente las relativas al sexo y la agresividad- para poder vivir en sociedad, si bien no es saludable reprimirlas por sistema so pena de enfermar. Y el Wittgenstein del ‘Tractatus Logico-Philosophicus’ nos abre los ojos para que desistamos del noble proyecto de captar el sentido de la existencia y del mundo a través del entramado de la lógica, al tiempo que encontramos en la lógica la estructura del conocimiento científico. ¿La lógica deriva de la locura –el miedo atávico de Bertrand Russell? ¿O es la locura la que deriva de la lógica?

Puede que el ginebrino Rousseau tenga razón: «Las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho». Y quizá sea este escrito una pequeña carta de amor no confesada hacia la cáscara de huevo de la lógica de la que hablaban los estoicos que quería compartir con ustedes.