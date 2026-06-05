El otro ‘play-off’

La semana pasada abandonó el Ayuntamiento de Málaga el líder de la oposición local, Dani Pérez, del PSOE. Su marcha fue sonada porque dedicó unas palabras de cariño y elogio al alcalde, rival político, demostrando que esa rivalidad difiere de la enemistad y que la política puede hacerse con respeto e, incluso, cierto elogio al otro. Como era de esperar, los acérrimos de su bando lo ven como una traición, porque en los días que vivimos no puede ni siquiera mostrarse algo de reconocimiento al contrincante. Una pena. En cualquier caso, no quiero hablar hoy de esto, porque ya he expuesto mi opinión en algún momento sobre lo bochornoso de la política exagerada y circense. Hoy quiero hablar de otra cuestión que provoca no menos vergüenza que la anterior. Y es la política concebida como una carrera. Dani Pérez abandona el Ayuntamiento de Málaga para irse al Parlamento de Andalucía. Y esto se percibe como un ascenso político. Esto me hace pensar que, quizá, la vocación de algunos políticos locales está más en el término ‘político’ que en el término ‘local’, porque imagino que tiene poco lustre pasar toda tu carrera trabajando por tu ciudad desde el consistorio municipal. Dani Pérez ya ha ganado su play-off y ahora jugará en lo que seguro que considera una liga superior. Por otro lado, el hueco de Dani Pérez abre las consiguientes luchas sucesorias, donde los líderes regionales del PSOE elegirán entre fieles o detractores del político saliente. Esta elección no pivotará sobre quién tenga mejor perfil para el trabajo, sino sobre quién se merece escalar en su carrera política, merecimiento que lo será, no por méritos, sino por lealtades. Esta es la política del play-off y del ascenso. La que devora al político vocacional.