Triste final a una gran aventura

Foto borrosa, fue tan grande la luz que la quemó...

La temporada llegó a su fin antes de tiempo para lo que se esperaba. Las expectativas eran altas, después de 3 años gloriosos, y no cumplir los objetivos ha sido un palo muy duro para muchos. Demasiado diría yo. Si analizamos fríamente la temporada y colocáramos este año 5 temporadas atrás, quizás la veríamos de otra manera.

Unicaja ganó un titulo este año, la Copa intercontinental, ha jugado la fase final de la Copa del Rey, la Final Four de la BCL y, el gran lunar, se ha quedado fuera de los play off de la ACB con ese noveno puesto. La temporada se acabó cuando el equipo perdió en semifinales de la BCL contra el AEK de Atenas y desde entonces se encadenaron cuatro derrotas en cinco partidos y para decir adiós a la postemporada.

El año ha estado marcado por fichajes que no han funcionado, lesiones, temporeros que casi no han aportado y también un clima negativo en torno al equipo que ha inundado a los jugadores y al cuadro técnico. No sabría decir de donde surgió esta negatividad, pero al final ha destruido al equipo, a los jugadores y al propio técnico dinamitando de manera incontrolada el equipo más exitoso de la historia de este club.

Justin Cobbs lo decía hace unos días. El veterano base californiano que vio cumplido uno de sus sueños fichando por el Unicaja explotaba en las redes sociales pidiendo respeto y denunciando el clima de negatividad que había en torno al equipo. Y se mostraba dolido por la falta de apoyo en estas últimas jornadas, Un clima, que real o no, el vestuario sentía y se reflejaba en sus caras y las del cuerpo técnico. Una sensación que acabó destruyendo la temporada del equipo. Por cierto, mi admiración a Cobbs que quizás jugó menos de lo que merecía, nunca abrió la boca y cuando tuvo la oportunidad lo hizo bien.

El rápido olvido de los grandes éxitos que ha logrado este equipo es casi una pequeña tragedia. Queda esa pregunta en el aire de ¿cómo algo tan grande se pudo desvanecer de manera tan fácil? El pasado verano fue un duro golpe con la salida de los pilares ofensivos y defensivos de este equipo, el 60% de las estadísticas de los verdes. Es cierto que, en el deporte, la victoria de ayer se olvida rápido porque el marcador siempre se vuelve a poner a cero. La madurez de un proyecto pasa por entender que la victoria no te convierte en invencible, ni la derrota en inútil, sólo son movimientos dentro de un proceso mas largo.

Cuando se levantó el primer titulo de este ciclo, la Copa de 2023 en Badalona, López Nieto comentaba que esa victoria había llegado demasiado pronto. Quizás la rapidez con la que llegaron los éxitos ha sido la misma con la que se han esfumado, pero la vida y el deporte van de caerse y de levantarse, aunque nuestra mente es injusta y te repite sin parar las derrotas dejando en silencio esas victorias tan valiosas. Hay que aprovechar esos momentos para mirar al futuro con optimismo.

La primera piedra de este nuevo proyecto, no hay que olvidar nunca a los que ya están, es de primerísima calidad, Melwin Pantzar. La segunda debe ser el entrenador una vez confirmada la marcha de Ibon Navarro. Son muchos los que suenan, pero sólo uno será el elegido, yo lo único que deseo es que Juanma Rodriguez tenga el mismo porcentaje de acierto, o casi, del verano de 2022. Carpe Diem…