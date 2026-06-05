Nadie hubiera podido predecir lo que pasó, pero salí de ese cuarto de baño mixto absolutamente extasiada. En plena Semana Santa y en un pueblo blanco de la costa malagueña, sentí unas ganas irrefrenables de hacer todo el escándalo con mis propias manos. Habilitaron un único aseo, aunque había otros, así que todos nos agolpamos guardando una especie de cola multiforme de más mujeres que hombres. No estaba cerca de ser mi turno, pero esto no importó. Tuve tiempo de estudiar la disposición de los retretes, dos cada uno con su puerta y pestillo. Tres mingitorios entre los cubículos privados de los retretes y, en frente, dos lavabos con espejo. Muchas mujeres agolpándose en cada una de las puertas y, entre tanto, un hombre orinando en el mingitorio central con gesto cohibido. Otro, huyendo del baño murmurando algo ininteligible al pasar por delante de mí. Y uno más, muy cómodo y algo alcoholizado, abrochándose torpe la bragueta sin el mínimo pudor. Éramos en número, claramente, más del triple. La mujer que tengo delante se da aire lanzándose la melena hacia atrás con las dos manos y, muy despacio, me dice con sorna: «míralo, si le ha dado vergüenza y todo, qué lastimita». Y ríe de medio lado buscando mi complicidad. Casi ni me doy cuenta de que tengo a un hombre empujando con una mano para poder salir del baño y que, con la otra, se tapa agobiado su bien más preciado, despavorido al grito que despertó de las catacumbas más ancestrales: «¡ya hemos visto muchas como la tuya!», «¡y más buenas!». La atmósfera cargada de partículas vibrantes. Toda la fuerza de las mujeres enfadadas en un instante de poder fortuito. Y la devolución del agravio con la risa, la que castiga.

Sería ingenuo pensar que asistí a la revolución, pero puedo asegurar que nunca había sentido en mi propio cuerpo la ebullición de la injusticia de años de sumisión de un pueblo entero. Todo recogido en un cuarto de baño público a punto de crucificar a Jesús. Brillante el espejismo de poder, ese breve intercambio de roles en un escenario aparentemente controlado. Actriz de reparto yo en ese pequeño teatro improvisado, en esa escena tragicómica, donde, por unos minutos, las mujeres ocupamos el centro para convertir a los hombres en meros objetos a nuestra merced. O, en un escenario aún peor, devolverles la ira de todas a carcajada limpia. El patriarcado no siempre se impone desde arriba con violencia visible. A menudo descansa, se articula y se perpetúa a través de un matriarcado funcional que ordena, corrige, señala y vigila. Desde su propia inconsciencia, muchas son mujeres que sostienen las normas que no escribieron. Mujeres que administran la reputación, el deseo, el castigo y el perdón sin haberlo pactado antes. Un sistema perfectamente afinado donde el poder no siempre coincide con la autoridad. Qué otra salida habría para ellas, para nosotras, más que perpetuarnos en la maquinaria. Este baño no es victoria, es síntoma. Un instante de inversión que no desmonta la estructura, sino que solo la revela.

Esas mujeres que, habiendo sostenido por años y sin cuestionamientos reales todo un engranaje de valores y reglas que favorecen a los hombres, por una vez y casi de manera autómata, se revelan, alzan la voz, usan la risa y desprestigian lo más sagrado de la virilidad. Esas mujeres están aquí, en ese cuarto de baño, alzando la voz en grupo, con sus entrañas a la vista de todos, solo para volver medio escondidas a sus vidas de lunes a domingo. Si las mujeres educamos a hombres machistas, solo es dentro de esa máquina patriarcal que está ya demasiado embriagada de su propio absolutismo masculino. No lo hacemos solas. Se hace urgente que sepamos enseñar a sentir. A quedarse cuando una conversación se torna incómoda. Desde pequeños. Las mujeres tenemos deseos muy similares a los de ellos y, sin embargo, esto los confunde más. No hace falta que sean hombres perfectos, solo hombres que comprendan su forma de sentir. Que sientan todos los días. A cada momento. Y se acompañen de mujeres con quienes puedan estar en armonía.

Casi con los brazos al cielo, salí del baño con todo el chute de adrenalina fluyendo y la cota de malla y la sobrevesta puesta encima. Creo que hasta iba corriendo, quizás grité. Llevo dentro la sangre de las mujeres de mi linaje, el castigo político que sufrieron los hombres de mi familia y las penurias que trae el hambre. Llevo a mi bisabuela y a su hermana que, a la muerte de la primera, mi bisabuelo contrajo segundas nupcias con la segunda. Y aquello fue trágico, nunca más hubo amor. La tía María, muy lejos de mí, que murió arrojada al vacío. Allí en las azoteas de antes no había ni barandillas ni muros de seguridad que sostuvieran a las mujeres cuando subían a tender. Mi abuela, que basó su supervivencia en su belleza de cine, con su piel blanca y tersa y su melena fuerte de pelo negro y rizado. Ella fue la más bonita y, a cambio de un vaso de vinagre que su padre le mandó comprar de la bodega Las Tres Columnas, se llevó conocer a mi abuelo, hijo del dueño. Sí la quiso, pero cómo no hacerlo si era la más guapa. Y mi madre, corriendo delante de la policía en los años 70, gritando al unísono ¡Andalucía libre! Y, ahora, yo. Que quisiera honrarlas a todas dejando por escrito que sí existieron. Esa pintada en la puerta de un baño público que dice: «yo estuve aquí». Existo. Y si esto no es el acto más revolucionario, habrá que salir a las barricadas, aunque por una vez sea.