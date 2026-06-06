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Opinión | Málaga de un vistazo

Alejandro García Maldonado

Alejandro García Maldonado

Diógenes busca ciudadanos

La negativa a realizar un esfuerzo mínimo para utilizar el contenedor correcto evidencia una falta de responsabilidad colectiva y una normalización de lo absurdo

Contenedores de reciclaje de basura en Málaga.

Contenedores de reciclaje de basura en Málaga. / L.O.

En mi calle se da una escena aparentemente trivial. Hay dos contenedores, uno junto al otro. Si uno está con la tapa abierta y el otro con la tapa cerrada - por ‘cerrado’ me refiero sólo a que hay que levantar la tapa- el comportamiento colectivo es siempre el mismo: el abierto se llena hasta rebosar, cayendo incluso algunas al suelo y ensuciando la acera; el otro permanece casi vacío.

Levantar una tapa exige un esfuerzo nimio, pero lo inquietante es otra cosa: la negativa a ver más allá de lo fácil, lo que revela una relación con el mundo basada en la mera ejecución. No analizar el contexto ni asumir responsabilidad sobre el entorno compartido. Ni una mínima reflexión entre impulso y acción. Una reducción de la participación social a una mecánica que no precisa de deliberar, aunque el resultado sea absurdo. Levantar la tapa implica un segundo de incomodidad.

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Pero ahí surge un peligroso espectro cultural: la más mínima fricción parece hoy algo intolerable. Y cuando una sociedad no tolera ni el mínimo esfuerzo, abandona ciertas capacidades como la observación o la responsabilidad común. Lo que más perturba es que nadie parece percibir la irracionalidad. El contenedor desbordado se convierte en un paisaje habitual y la anomalía se normaliza al acostumbrarse a lo absurdo sin sentir necesidad de corregirlo. El civismo empieza en gestos diminutos. En comprender que lo común nos pertenece. En pensar dos segundos antes de actuar. En aceptar pequeños esfuerzos para evitar un deterioro colectivo. La secuencia puede parecer que no sea para tanto; pero a veces la sociedad se revela precisamente en esos momentos en que no sabe que se está mostrando tal y como es.

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