Málaga, una atracción para el viandante

Deambular por Málaga es una sana costumbre que conjuga gozar de su atractivo y dar rienda suelta el pensar mientras caminas. Siempre practiqué este sano ejercicio haciendo valer estas dos opciones que ofrece el recorrer sus calles y enfrentar su monumentalidad y calidad de vida, que, en mi opinión, va alcanzando su debida calidad.

El sano ejercicio de transitar la ciudad

Perdí, en gran medida, ese sano hábito cuando la pandemia nos acorraló y obligó al encierro. Un nuevo hábito sedentario se fue instalando y el acomodaticio organismo se sintió cómodo con la nueva rutina a pesar de las perniciosas consecuencias para la salud. Mas, mi mente, en un justo y moderado razonamiento, me reclama el retorno a aquel pasado donde el caminar por sus calles ofrecía un escenario tentador que llevaba a enamorarse de ella, a la par que facilitaba, a veces, la indispensable reflexión, paso a paso, sobre la esencia de la vida, posibilitando la introspección tan necesaria para el desarrollo y evolución personal. La andarina ruta del paseo marítimo avivaba una sensación especial y el magnetismo del agua despertaba sentires ancestrales de fusión… somos agua y del agua surgimos. Callejear por el centro siempre fue un buen deporte que te permitía descubrir rincones y edificios sorprendentes mientras te imbuías en su historia.

Málaga, en los casi 50 años que la habito, ha cambiado sustancialmente. En 1977, la ciudad tenía escaso atractivo turístico, urbano, cultural o monumental... a pesar de disfrutar de la espléndida luminosidad que le regaló la naturaleza por su estratégica ubicación. Goza de un excelente clima que, salvo momentos puntuales donde el terral la hace irrespirable, resulta templado, suave y apacible, balsámico y confortable.

La Málaga de hoy

Hoy día ha cambiado radicalmente. Sobre todo en la zona del centro, donde las políticas urbanísticas de la alcaldía se han volcado, en detrimento de los barrios periféricos que evolucionan a un ritmo muy inferior en servicios y limpieza. Proliferan los hoteles, contamos con numerosos museos, una apasionante actividad cultural, espacios de restauración con sus abundantes terrazas, aunque en exceso pues roban espacios urbanos al ciudadano de a pie; el puerto es una excelente oferta y disfrutamos de números “rincones con encanto”. En todo caso, hemos de considerar que, hoy día, nuestra ciudad tiene un atractivo turístico especial reconocido a nivel mundial. Ese mérito se convierte en demérito para muchos ciudadanos o vecinos de Málaga por la inmensa afluencia de turistas que abarrotan sus calles.

Los llamados pisos turísticos, disruptivos en las comunidades de vecinos, han elevado el precio de la vivienda expulsando a la periferia a los malagueños, con el consiguiente desarraigo y el coste añadido debido a los medios de transporte para quienes ejercen su labor profesional en la ciudad. He ahí un tema de debate que sigue en el aire y que se ha de tratar para priorizar intereses locales sobre fondos especulativos relacionados con el alojamiento turístico que, por lo general, pertenecen a grandes tenedores en fondos de inversión, mayoritariamente extranjeros.

La masificación turística

Caminar sosegadamente por sus calles, manteniendo aún el encanto, se está convirtiendo en un difícil y complicado ejercicio, dado el trasiego humano que se observa. En el casco antiguo, sobre todo, se percibe una diversidad de visitantes de muchas y variadas nacionalidades. Según fuentes del propio ayuntamiento, el 64 % de los visitantes son extranjeros y solo el 36 % son de procedencia nacional, hecho que se confirma escuchando a los viandantes, donde la Ciudad del paraíso de Vicente Aleixandre parece más bien una Torre de Babel.

Indudablemente el flujo económico que genera es importante. Las terrazas proliferan y la iniciativa en el campo de la restauración oferta cada vez más establecimientos de calidad, pero, a la vez, incrementa los precios en ese juego perverso de la ley de la oferta y la demanda. Los visitantes suelen tirar de tarjeta con mayor facilidad que el nativo, que ha de vivir todo el año sometido a esos onerosos y abusivos precios de mercado turístico. Málaga ya está en el puesto 6º del ranking de ciudades más caras de España. Los establecimientos turísticos podrán hacer su agosto, pero la economía familiar del trabajador sufre un hachazo.

Cambio de tercio

Cada vez que salgo intento volver a vivir la esencia del pasado, disfrutar la calle, los jardines o los diferentes espacios donde antaño disfrutaba; incluso escribir algunos versos que surgen inspirados por el entorno. Esporádicamente me gusta desayunar los clásicos churros de Casa Aranda alguna mañana o tomarme un pajarete en Casa de Guardia, por nombrar a dos clásicos. Es apetecible sentarme en una terraza cuando el sol declina para disfrutar del momento, mientras se observa el trasiego del gentío que pulula por la calle… cada cual con su tema. ¡Qué interesantes es estudiar al variado espécimen humano! A veces, a modo de entretenimiento, juego a definir el perfil de su personalidad según sus rasgos faciales, su figura corporal, su forma de andar y expresarse, su mímica… y le voy marcando con mis prejuicios, elaborando una hipótesis de supuesta coherencia… no es nada, solo un juego psicológico.

Suelo acudir a determinados actos culturales; a veces al Rectorado, de la mano de ASPROJUMA, al Ateneo o la Sociedad Económica de Amigos del País, además de algunos otros de especial interés por quien los organiza y protagoniza. Caminar desde casa hasta llegar al lugar me hace transitar las calles y vivir su ambiente, además de ejercitarme.

Me encanta la plaza de la Constitución, inmersa en un contraste de dorada luz y tenue sombra que le otorga su esplendor al atardecer. Su esbelta fuente la adorna y una hilera marcial de palmeras le rinde homenaje. Hay tres perspectivas que me son especialmente agradables: desde el arco del pasaje de Chinitas, la inversa con la catedral sobresaliendo majestuosa por los tejados y la visión longitudinal de calle Larios. Pero el conjunto de edificaciones que la circundan, tienen, por desgracia, una escasa homogeneidad arquitectónica que la devalúa.

Cuando paseo por mi ciudad no puedo evitar ir recordando los datos de su historia que almaceno en mi memoria, aunque no sean muy extensos y profundos. A menudo se ven completados por otros que voy adquiriendo a lo largo de mi deambular entre sus calles, al amparo de mi curiosidad innata.

El fuerte de San Lorenzo

Hoy volví a fijarme en las marcas circulares sobre el pavimento que delimitan el lugar que ocupó el fuerte de San Lorenzo. Corresponden, para quien no lo sepa, al trazado del muro del fortín u hornabeque que se construyó a caballo de los siglos XVII y XVIII por orden del nefasto Carlos II, con el que concluyó, de mala manera, el reinado de la dinastía de los Austrias, cuando ya se había iniciado el declive del imperio. La exposición de Málaga a ataques de corsos y piratas provenientes de Berbería y la amenaza con la presencia de naves hostiles de diferente bandera, era motivo de gran preocupación para la población, que debía huir a los montes ante un posible asalto, dada su escasa dotación militar para la defensa.

El ataque a la ciudad de las naves galas, del Rey Sol en 1693, sin protección ni capacidad de defensa, significó una vergüenza y preocupación para el “Imperio”, que llevó a considerar la construcción de ese baluarte defensivo. No fue un castillo, aunque se pretendió construirlo cuando ya apenas era necesario, al haberse alejado la mar del hornabeque y ser ineficaz el tronar de sus cañones. Más o menos, según tengo entendido, cumplió su función durante un corto siglo, pues ya en 1776, el propio ayuntamiento propuso su demolición para facilitar la obra de la Alameda y la urbanización de los terrenos, a los que optaba la poderosa burguesía del momento (sobre todo Heredia que construyó por allá su “palacio”). Sin embargo la orden de demolición no llega hasta 1802, un siglo después de su inauguración (1701), de puño de Manuel Godoy, valido de Carlos IV, y su demolición final hasta pasada la guerra de la independencia.

Las marcas que he referido, como localizadoras de perímetro del fuerte, se pueden ver perfectamente en el paseo peatonal, en ambos laterales de la Alameda. Unas partiendo de la calle San Lorenzo hasta la calle Ordoñez, más o menos, y la otra desde la puerta de la iglesia de Stella Maris hacia la acera contraria. En algunas figura marcado el perímetro del fuerte sobre dos líneas que señalan la Alameda. Animo al lector a descubrirlas.