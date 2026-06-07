Opinión | En corto
Todas las almas de alma
En nuestra alma, sea de individuo o de pueblo, hay una superposición de sus estados anteriores, aflorando a veces sus estratos inferiores. ¿Es el bandidaje uno de los depósitos primarios del alma profunda de Norteamérica? Un mix de la violencia, crueldad, codicia y ausencia de cualquier ley -expresión a su vez de una libertad primaria- de muchas de las prácticas de la «conquista» que constituye su mito originario. La pasión secreta y recóndita -represada por un rigorismo fundamentalista- por un modo de vida que el relato reviste de heroísmo. Revisitando hace días dos filmes ya clásicos de Hollywood, Bonny & Clyde (sobre los míticos bandidos de la recesión) y Bugsy (sobre el mafioso Ben Siegel, uno de los creadores de Las Vegas), beatificados casi con la pócima redentora del amor y ambos, por cierto, protagonizados por un izquierdista inequívoco como Warren Beatty, me salta el plano oculto del alma de ese gran país.
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