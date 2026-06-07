Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La visita del Papa a EspañaOperación BarloventoRetiran elementos del Hotel IbisHorario Corpus ChristiPlaya de Málaga de arena oscuraLas monjas, se reinventanHorario de Las Palmas - Málaga CFReventa de entradas para el Málaga - Las Palmas
instagramlinkedin

Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Todas las almas de alma

En nuestra alma, sea de individuo o de pueblo, hay una superposición de sus estados anteriores, aflorando a veces sus estratos inferiores. ¿Es el bandidaje uno de los depósitos primarios del alma profunda de Norteamérica? Un mix de la violencia, crueldad, codicia y ausencia de cualquier ley -expresión a su vez de una libertad primaria- de muchas de las prácticas de la «conquista» que constituye su mito originario. La pasión secreta y recóndita -represada por un rigorismo fundamentalista- por un modo de vida que el relato reviste de heroísmo. Revisitando hace días dos filmes ya clásicos de Hollywood, Bonny & Clyde (sobre los míticos bandidos de la recesión) y Bugsy (sobre el mafioso Ben Siegel, uno de los creadores de Las Vegas), beatificados casi con la pócima redentora del amor y ambos, por cierto, protagonizados por un izquierdista inequívoco como Warren Beatty, me salta el plano oculto del alma de ese gran país.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Operación Barlovento: desarticulada en Alhaurín el Grande una red dedicada al ‘petaqueo’ de combustible en alta mar
  2. La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
  3. La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
  4. Los vecinos de la Junta de los Caminos llevan a la Fiscalía una infracción urbanística de movimientos de tierra, en una de las parcelas donde podría ir la Nueva Rosaleda
  5. Comunicado oficial del Málaga CF ante la reventa de entradas para el partido del play off contra la UD Las Palmas
  6. Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano
  7. Horario y dónde ver por televisión el UD Las Palmas-Málaga CF de la ida de las semifinales del play off rumbo a Primera División
  8. Mata a su pareja y luego se suicida con arma de fuego en Málaga, en la barriada de La Palma

Melwin Pantzar: la primera piedra del nuevo Unicaja 2026/2027

Melwin Pantzar: la primera piedra del nuevo Unicaja 2026/2027

Diez años de prisión para Don Carlos, el histórico narco de Marbella que cayó en las redes del agente encubierto Neri

Diez años de prisión para Don Carlos, el histórico narco de Marbella que cayó en las redes del agente encubierto Neri

El PP se prepara para Voxear y María Jesús Montero ama la idea de hacer a Josele candidato en Málaga

El PP se prepara para Voxear y María Jesús Montero ama la idea de hacer a Josele candidato en Málaga

Mijas homenajea a casi una veintena de empleados municipales jubilados en el último año

Mijas homenajea a casi una veintena de empleados municipales jubilados en el último año

El interés por la vivienda de lujo en Málaga se extiende con precios ya similares a Marbella: «Está entre los mercados urbanos más sólidos del país»

El interés por la vivienda de lujo en Málaga se extiende con precios ya similares a Marbella: «Está entre los mercados urbanos más sólidos del país»

Domingo especial

Domingo especial

El joven Dostoievski: la pasión de un joven escritor

El joven Dostoievski: la pasión de un joven escritor

El árbol de la orquídea y el falso pimentero: dos aliados contra el calor en Málaga

El árbol de la orquídea y el falso pimentero: dos aliados contra el calor en Málaga
Tracking Pixel Contents