Ciencia y Filosofía: Antonio Diéguez y la Encíclica del papa León XIV

Lo que sigue es un comentario a lo que acaba de escribir en la revista ‘Jot down’ el profesor de la Universidad de Málaga, Antonio Diéguez Lucena sobre la reciente ‘Encíclica’ del Papa actual. El nombre de tal Encíclica es ‘Magnifica Humanitas’ y ya está siendo alabada o desechada en los circuitos habituales de la cultura. El profesor A. Diéguez la comenta con la claridad y la competencia propia de una persona que sabe unir Ciencia y Filosofía. Añado antes de continuar, que tal vez convenga dar una idea de lo que es una Encíclica. Y su significado no es otro sino el de una Carta o Circular que envía el Papa a todos los Obispos del mundo. No es, por tanto, un dogma o colección de dogmas que está obligado a creer cualquier católico. Eso mismo la da una apertura que va más allá de los creyentes. Ya el título sugiere una exaltación de lo humano. O, si se quiere, pone un pie en el complejo concepto de Humanismo. El Papa se estaría refiriendo a un sustrato humano profundo y en cierto modo intocable. Sus características serían, entre otras, las de dignidad, igualdad y solidaridad.

No seré yo quien ponga pega a tales características. Pero tengo la sospecha de que cuando se habla de humanidad caemos en un platonismo que siempre acecha. No existe la esencia de lo humano. La humanidad es una construcción socio-moral. Se trata de una creación radicalmente ética y no de un puzzle compuesto de muchas piezas. Ser humano es sentirse y construirse en igual con otros y no un montón de frases que suenen bien. De ahí que algunos miremos a la vida en general y a la nuestra en particular como un hecho y no como un don que alguien se ha sacado de la manga. Por eso no tiene significado alguno hablar del sentido de la vida. De haber algún sentido, éste habrá de realizarse desde la vida. Lo otro es algo mítico-religioso y no una opción que cada uno hace para vivir consigo mismo y con los demás.

Otro tema importante que toca A. Diéguez y que concuerda con el Papa agustino es la crítica a una supuesta neutralidad tecnológica que alcanza hoy una peligrosa cima. La aireada Inteligencia Artificial y el descaro de los boys de Silicon Valley son un especial caso para poner de manifiesto el viejo tema de la relación entre los medios y los fines. Antonio coincide con el Papa en que no existen unos medios inocentes. Están ya sesgados, el ‘cómo’ integra y domina el ‘qué’, el camino determina la meta. Y ese es un peligro esencial hoy. Sobre todo, cuando el capitalismo domina como un nuevo dios Moloc. Antonio cita a Ortega y a Heidegger como destacados adelantados de la crítica a esta desnaturalizada tecno-esfera. Ya lo hizo también, y con dureza, la Escuela de Frankfurt. Yo quitaría de la escena al desencarnado Heidegger. Su ‘Carta sobre el humanismo’, por ejemplo, nos introduce en una misteriosa y anticientífica especulación que ha conducido a no pocos a decir muchas tonterías y algunas barbaridades. Antonio toma nota también de los intentos que se están haciendo para depurar esta extraviada tecnología. Nos ofrece una serie de grupos y movimientos que se están organizando en este sentido. Por mi parte, creo que en nuestro país falta un real esfuerzo para unir en esta tarea a lo que P. Snow llamó Ciencias y Letras. Acabo ya. Solo añado que hay que agradecer al profesor Diéguez que nos haya dado un escrito tan lúcido y oportuno.