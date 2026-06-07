Los corderos balan

La asociación Abogados Cristianos presentó hace días en las puertas de la Nunciatura Apostólica dos cartas demandando que el Papa no protagonice la vigilia multitudinaria de oración en el estadio Lluís Companys, de Barcelona, el día 9, sino en otro lugar de la ciudad, por llevar aquellas instalaciones el nombre del político de ERC bajo cuyo mandato se asesinó en Cataluña a tres obispos, sacerdotes, religiosos, católicos en general y hasta 8.300 personas que había que borrar del mundo de los vivos. Desde luego, el estadio no parece la elección más apropiada, salvo que se quisiera honrar al golpista Companys, que también se levantó en armas contra el Gobierno legítimo de la República española, o a sus acólitos de hoy. La otra demanda de estos abogados es que visite el Valle de los Caídos, Basílica Pontificia de la Santa Cruz, que el presidente Sánchez quiere ‘resignificar’ para hacerlo de memoria histórica. El otro presidente, el de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, claro que ha estudiado el significado de estas dos ubicaciones, el que visitará y el que no, y es que la jerarquía no da puntada sin hilo. Pero el silencio de los corderos es solo el título de una película.

Asunto muy distinto es el de Jacobo Florido, que responsabiliza al subdelegado del Gobierno, y estudia acciones legales, por la filtración de la denuncia de su expareja por malos tratos, ya archivada. Desde la Subdelegación niegan las acusaciones, faltaría más. Tengo que someter a debate si la verdad siempre reluce, tarde o temprano, en esta vida, o no, usted qué piensa. Para esa ocasión tomaremos un Viña Tondonia Reserva 2013 que reúne condiciones para una contraetiqueta azul.

También se despide del Pleno municipal, y como un señor, Daniel Pérez, el hasta ahora portavoz del grupo socialista, eso de «Paco, este Ayuntamiento ha sido mejor por tenerte» le honra al dignificar el juego político. A ver ahora quién es el Gary Cooper de mayo próximo y cuánto dura.

Del tsunami de presuntas corrupciones de la pasada semana, y de antes y de las que vendrán -porque venir han de venir, es más, se las espera-, me quedo con las diligencias del juez Santiago Pedraz, acerca de si la presunta trama de Cerdán, la «fontanera» -con perdón de los del oficio- influyó en la dirección de la Guardia Civil (Mercedes González) y el DAO, el teniente general Manuel Llamas, ya cuestionado este como correa de transmisión del sin par ministro. Y es que se abrieron informaciones reservadas que afectaron al coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y a su superior directo, el general de brigada Alfonso López, responsable de Policía Judicial, aunque esas pesquisas se archivaron sin que pasaran a expedientes disciplinarios. Ahora, el teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO, ha interrogado a tres generales y ha citado a un cuarto. Dos eran mandos afectados por esas actuaciones internas, otro uno de los designados para investigar a sus compañeros, que tiene bemoles a lo que han llevado a la Guardia Civil las puñeteras telarañas. El bulo que habrían hecho llegar a la cúpula verde habría sido que la Policía Judicial estaba conspirando contra el PSOE. Hay que recordar que la directora general llegó por sorpresa a Guzmán el Bueno 110 en septiembre de 2024 -antes estaba Leonardo Marcos, que sustituyó a la dimitida María Gámez, conocida por aquí-, y compatibilizó el cargo cinco meses con la secretaría general del PSOE de Madrid, lo que no debió gustar mucho a los guardias el cóctel. Y todo este lío es al hilo de la filtración de mensajes cruzados entre Ábalos y Sánchez, cuando se apunta a que fue el exministro, hoy okupa en Soto del Real, el filtrador cabreado, y no guardias civiles. Por cierto, que para desprestigiar a la UCO las cloacas la llamaban «la UCO patriótica», insulto fortísimo para el albañal. De Pedraz recuerdo ese cariñoso abrazo al exjuez Baltasar Garzón el 14 de mayo de 2010. Hoy, Pedraz quiere saber quién promovió en la cúpula de Interior/GC las dudas sobre la UCO, quién ordenó las informaciones reservadas, etc., como debe ser en derecho.

¡Ah!, olvidé la pasada semana despedirme de Sonny Rollins, saxofonista de jazz ejemplar, para mi gusto un improvisador único. La muerte es muy igualitaria, nos vamos todos, la vida es más desigual. Menos mal que Santa Teresa de Jesús escribió: Nada te turbe;/nada te espante;/todo se pasa;/Dios no se muda;/la paciencia/todo lo alcanza.