Detrás de las cifras de regularización: la realidad invisible de Málaga

Málaga se enfrenta estos días a una situación preocupante. Entre el 16 de abril y el 31 de mayo, las distintas sedes de Málaga Acoge se han convertido en el termómetro de una realidad tan invisible como desalentadora. En apenas 45 días, hemos atendido a 5.515 personas en el marco del proceso de regularización extraordinaria, un volumen humano colosal que supone un incremento del 138% respecto a todo el año pasado.

Detrás de estas cifras no hay solo expedientes, hay vecinos y vecinas atrapados en un laberinto. Gracias a las entrevistas realizadas para tramitar los certificados de vulnerabilidad, que supusieron una de cada tres actuaciones, hemos podido trazar una radiografía de la exclusión en nuestra provincia. El perfil mayoritario es el de personas jóvenes, el motor que sostiene sectores clave de nuestra economía, y con un rostro marcadamente femenino en nacionalidades como la colombiana o la paraguaya.

La radiografía es desalentadora: el 94% se enfrenta a barreras insalvables para el empleo digno, el 83% sufre exclusión residencial (una quinta parte en situación de sinhogarismo estricto) y un demoledor 92% manifiesta vivir en un estado de desborde emocional absoluto.

Además, la irregularidad cronifica la violencia; casi el 40% de las mujeres entrevistadas afirman haber sufrido violencia física o verbal, y una de cada cinco ha estado expuesta a la violencia machista. Vivían fuera del radar, invisibles para el sistema público de protección. Sin embargo, la mayor paradoja de este proceso es que las personas migrantes no sólo han chocado contra la dureza de su situación, sino contra el muro de la administración más cercana: sus ayuntamientos.

Los datos revelan un alarmante «efecto desaliento»: tres de cada cuatro personas ni siquiera intentaron acudir a sus servicios sociales municipales. Sabían de antemano que no había citas o que se encontrarían con una ventanilla cerrada. Y quienes lo intentaron se toparon con un bloqueo institucional inaceptable. Municipios como Fuengirola, Álora, Benalmádena o Archidona han llegado a exigir requisitos arbitrarios que la norma no contempla, como contratos de alquiler formalizados o antigüedades mínimas de empadronamiento. Otros consistorios de gran peso, como Vélez-Málaga, Mijas, Torremolinos o Marbella, han optado directamente por la derivación sistemática, haciendo dejación de funciones y delegando su responsabilidad en las entidades sociales.

Frente a esto, la sociedad civil malagueña ha respondido con una solidaridad desbordante. El compromiso de 96 personas voluntarias que se sumaron a contrarreloj a la entidad y el esfuerzo de más de 210 personas de nuestra asociación han permitido escuchar, sostener y tramitar donde las administraciones daban la espalda. Pero el Tercer Sector no puede, ni debe, suplir de forma estructural la ineficiencia del sistema público. Estamos ante una oportunidad histórica para que miles de malagueños salgan de la marginalidad jurídica y social. Un proceso en el que gana toda la provincia, toda la sociedad. Por ello, es urgente que las administraciones se pongan las pilas de inmediato.

Desde Málaga Acoge planteamos cuatro exigencias: prorrogar con urgencia el periodo de regularización, ya que el tapón burocrático ha consumido los plazos; deshacer las barreras locales exigiendo el fin de las malas prácticas y de los requisitos inventados; vertebrar el territorio incrementando los puntos de información en el interior de la provincia, dado que una cuarta parte de las personas atendidas proceden de municipios donde no tenemos sede; e impulsar una colaboración y coordinación institucional real y ágil entre las distintas administraciones.

Málaga no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. No se trata de burocracia; se trata de dignidad humana, de justicia social y de decidir qué modelo de provincia queremos construir: una que acoge y regulariza, o una que expulsa e invisibiliza.